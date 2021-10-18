Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos pede, CBF acata, e jogo contra o América-MG será mesmo à tarde

Entidade havia chegado a remarcar a partida para as 21 horas do próximo sábado para atender a uma solicitação da TV detentora dos direitos de transmissão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2021 às 23:02

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 23:02

Crédito: Santos vai pegar o América-MG no próximo sábado, às 17 horas, na Vila Belmiro (Divulgação/Santos FC
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) voltou atrás e colocou o horário da partida entre Santos e América-MG, no sábado, novamente às 17 horas. No começo da tarde, e entidade máxima do futebol havia anunciado que o jogo teria mudado de horário a pedido da Rede Globo, passando para 21 horas.Após o anúncio, durante a partida entre Santos e Sport, pela rodada atual do Campeonato Brasileiro, a CBF recuou. Explicando que o Peixe contestou a alteração, o jogo foi colocado novamente no horário previsto, às 17 horas, por "planejamento logístico comercial".O Santos divulgou neste domingo as informações para os torcedores que querem ir à Vila Belmiro no duelo contra o América. Novamente o Peixe vai cobrar um preço único de R$ 40 nos ingressos em todos os setores do estádio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O clube vai seguir as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, nos quais a capacidade, neste primeiro momento, é limitada para 50%, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados