Santos pede, CBF acata, e jogo contra o América-MG será mesmo à tarde

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) voltou atrás e colocou o horário da partida entre Santos e América-MG, no sábado, novamente às 17 horas. No começo da tarde, e entidade máxima do futebol havia anunciado que o jogo teria mudado de horário a pedido da Rede Globo, passando para 21 horas.Após o anúncio, durante a partida entre Santos e Sport, pela rodada atual do Campeonato Brasileiro, a CBF recuou. Explicando que o Peixe contestou a alteração, o jogo foi colocado novamente no horário previsto, às 17 horas, por "planejamento logístico comercial".O Santos divulgou neste domingo as informações para os torcedores que querem ir à Vila Belmiro no duelo contra o América. Novamente o Peixe vai cobrar um preço único de R$ 40 nos ingressos em todos os setores do estádio.