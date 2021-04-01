Santos paga salários, imagens atrasadas e parte da premiação da Libertadores

O Santos pagou salários e direito de imagens que estavam atrasados, além de metade do prêmio do "bicho" pela classificação para a final da Copa Libertadores em janeiro e pela classificação diante o Deportivo Lara, da Venezuela, em fevereiro. A diretoria santista diminuiu as pendências com o elenco e falta pouco para zerar os atrasos. A informação foi divulgada inicialmente pelo Globo Esporte.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaCom o corte salarial feito com a saída de alguns funcionários, empréstimos e venda de jogadores, e a conquista de um patrocínio master na última semana, o Peixe aos poucos está conseguindo honrar com os compromissos. O clube ainda possui outras dívidas como a Doyen, o transferban com o Huachipato, mas está confiante em resolver em breve.O acordo entre Santos e a Sumup, patrocinadora máster, será cerca de R$ 10 milhões. O Peixe não tinha um patrocinador master desde a saída da Caixa no final de 2018. O clube chegou a ter alguns patrocínios pontuais no espaço principal do uniforme, como Pic Pay e Fornite.