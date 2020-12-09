Santos paga premiação a jogadores antes de duelo contra o Grêmio

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos pagou o 'bicho' de aproximadamente R$ 2,2 milhões aos jogadores em relação à classificação para as quartas de final da Copa Libertadores e a alguns jogos do Campeonato Brasileiro.

A diretoria santista havia prometido a quantia aos jogadores recentemente. O Alvinegro conseguiu uma verba adiantada da FPF de R$ 8 milhões. O presidente Orlando Rollo também pagou parte do 13º aos funcionários na última semana.

O Santos também precisa desembolsar verba para pagar os salários de dezembro, além dos direitos de imagem e FGTS atrasados. Quem é o responsável por conversar com os atletas é o superintendente Felipe Ximenes.