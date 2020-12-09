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futebol

Santos paga premiação a jogadores antes de duelo contra o Grêmio

Diretoria do Alvinegro pagou o 'bicho' de aproximadamente R$ 2,2 milhões aos jogadores em relação à classificação para as quartas de final da Copa Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 21:33

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 21:33

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos pagou o 'bicho' de aproximadamente R$ 2,2 milhões aos jogadores em relação à classificação para as quartas de final da Copa Libertadores e a alguns jogos do Campeonato Brasileiro.
A diretoria santista havia prometido a quantia aos jogadores recentemente. O Alvinegro conseguiu uma verba adiantada da FPF de R$ 8 milhões. O presidente Orlando Rollo também pagou parte do 13º aos funcionários na última semana.
O Santos também precisa desembolsar verba para pagar os salários de dezembro, além dos direitos de imagem e FGTS atrasados. Quem é o responsável por conversar com os atletas é o superintendente Felipe Ximenes.
A delegação santista já está em Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio, nesta quarta-feira, às 19h15, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

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