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Santos oficializa renovação com Lucas Veríssimo até 2024

Após novela para extensão do vínculo, Peixe anunciou a novidade através das suas redes sociais, neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2020 às 17:28

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 17:28

Crédito: Ivan Storti/Santos
Após investida do futebol europeu, o Santos anunciou a renovação contratual do zagueiro Lucas Veríssimo até o final de 2024, na tarde deste sábado.
A Sampdoria (ITA) apresentou uma proposta de 4,5 milhões de euros (R$ 26 milhões) por Veríssimo nos últimos dias. O Peixe ainda pode vender, mas a prioridade é buscar a permanência do jogador que é visto como fundamental pelo técnico Jesualdo Ferreira.MEU ZAGUEIRO RENOVOU! ✍?⁣⁣⁣⁣Lucas Veríssimo acertou sua renovação contratual com o Santos FC. O defensor, que está no Peixe desde 2013, firmou novo vínculo válido até o final de 2024.⁣⁣⁣⁣Tamo junto, Lucão! ⚪⚫ pic.twitter.com/sKgeOxe0ui— Santos Futebol Clube (de ?) (@SantosFC) June 6, 2020 As informações haviam sido antecipadas nesta sexta-feira pelo “Globoesporte.com” e confirmadas pelo LANCE!.
Com a extensão do vínculo chega ao fim uma novela que tem se arrastado desde o fim do ano passado, quando Veríssimo foi uma das peças mais importantes do elenco vice-campeão brasileiro e aguardava valorização salarial. Neste ano, desenrolaram-se capítulos mais “picantes”, principalmente com cobranças públicas do atleta diretamente ao presidente santista, José Carlos Peres.
Durante a paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Departamento de Futebol do Santos, comandado por William Thomas, trabalhou na renovação do zagueiro como uma das prioridades. Contudo, o negócio chegou a esfriar devido a situação financeira delicada do Peixe.
Oriundo da base santista, Luas Veríssimo ascendeu aos profissionais em 2016, tornando-se um dos principais jogadores da sua posição no futebol brasileiro.E MAIS:Veja tempo de contrato e valor de mercado dos jogadores do SantosO mundo em 2011, ano em que o Santos conquistou o tri da LibertaOs artilheiros do Santos no título da Libertadores em 2011; relembreArthur Gomes fala sobre trabalho com coach durante a quarentena E MAIS:

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