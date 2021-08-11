Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos oficializa o retorno de Pablo Fernandez ao comando do sub-23

Técnico trabalhou no clube em 2020, mas foi demitido na gestão de Orlando Rollo...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 17:11

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos oficializou na tarde desta quarta-feira (11) o retorno do técnico Pablo Fernandez, como antecipado pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, na tarde desta quarta-feira. O treinador, que trabalhou no Peixe entre fevereiro e novembro de 2020, acertou nesta semana e vai comandar a equipe na Copa Paulista, que começa em setembro.- É uma satisfação muito grande. Tenho um carinho enorme por este clube, fui formado aqui. Trabalhei praticamente o ano passado inteiro aqui e retornar ao clube é um reconhecimento do meu trabalho. Agora, a expectativa é de fazermos um belo trabalho no Sub-23 com o Thiago, o Matheus, o Fábio, pessoas que eu já conheço e profissionais do mais alto nível - afirmou o treinador.
Com passagens por clubes como Red Bull Brasil e Bahia, Pablo Fernandez foi contratado para comandar a equipe sub-20 no início do ano passado. Com a saída da comissão técnica de Jesualdo Ferreira, que tinha o atual técnico do Athletico-PR, Antônio Oliveira, como treinador do time sub-23, Pablo assumiu a equipe de Aspirantes.O treinador chegou, inclusive, a comandar treinos no profissional antes da chegada do técnico Cuca e os trabalhos foram elogiados pelos atletas do Peixe na época. Ele estava trabalhando no Desportivo Brasil.
Pablo foi demitido do Santos em novembro, no processo de reformulação da base promovido pelo ex-presidente Orlando Rollo. Na época, o ex-goleiro Edinho, filho do Rei Pelé, assumiu a equipe.
Edinho foi afastado no mês passado em nova reformulação da base. O Peixe chegou a procurar o ex-zagueiro Maurício Copertino para assumir o cargo, mas não chegou a um acordo com o treinador e ele acertou para ser auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados