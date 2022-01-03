futebol

Santos oficializa as contratações de Eduardo Bauermann e Bruno Oliveira

Os dois reforços do Peixe se apresentam no próximo domingo. Zagueiro assinou por três anos e o meia chega por empréstimo até o final de 2022...
Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 12:04

O Santos oficializou as contratações do zagueiro Eduardo Bauermann e do meia Bruno Oliveira para a temporada de 2022. Os reforços se apresentam no domingo (09) junto ao restante do elenco no CT Rei Pelé para começar a pré-temporada com o técnico Fábio Carille.Bruno pertence à Caldense-MG e estava emprestado para o Vitória-BA na última temporada. Em temporada ruim do Leão, Bruninho foi um dos poucos destaques. Ele marcou três gols e deu três assistências. Com o rebaixamento para Série C da equipe baiana, a compra dos diretos do jogador ficou mais difícil. Assim, o Santos se interessou pelo atleta e confirmou a contratação.
Bruno é natural de Vinhedo (SP) e torce pelo Santos desde a infância. No currículo, acumula passagens por Bragantino, XV de Piracicaba e Grêmio Osasco antes de chegar à Caldense. O atleta atua como meia, mas também é opção como segundo volante. Ele chega por empréstimo até o final do ano.Aos 25 anos, Bauermann esteve presente na vitória do América contra o Santos, na Vila, em rodada válida pelo Campeonato Brasileiro. Na temporada, foram 37 jogos e 1 gol assistência.
O defensor também acumula passagens por Náutico, Atlético-GO e Figueirense. Vale destacar a presença de Eduardo Bauermann na Seleção Brasileira de base Sub-17 e Sub-20. Ele assinou um contrato de três anos com o Peixe.
Crédito: MeiaBrunoOliveiraseapresentaaoSantosnopróximodomingo(Foto:PietroCarpi/ECVitória

