Santos oficializa a rescisão de contrato com o atacante Lucas Venuto

Lucas Venuto não pertence mais ao Santos. O atacante foi liberado pela diretoria santista para acertar com o Guarani. O jogador, inclusive, já treina na equipe de Campinas e deve ser anunciado em breve, após resolver detalhes burocráticos. Com contrato até dezembro de 2022 na equipe santista, o atleta abriu mão de parte considerável do que tinha a receber até o final de seu vínculo e parcelou em 12 vezes.Lucas chegou ao Santos de 2019, pedido do ex-técnico santista Jorge Sampaoli. Ele havia vivido bons momentos no futebol austríaco. Pelo SV Grödig, em 2014, o jogador marcou sete gols em 31 jogos. Já na temporada 2016, pelo Austria Wien, foram sete gols e uma assistência em 41 partidas. Ele também tem passagens por Vancouver Whitecaps (CAN), Red Bull Brasil, RB Leipzig (ALE) e Liefering (AUS).

Em 2020, o atacante foi emprestado para o Sport, mas não foi bem. Foram apenas oito jogos e nenhum gol marcado. No Santos, também foram oito partidas, a última em julho, ainda com o técnico Fernando Diniz no comando técnico. Também no mês de julho de 2021, o ponta foi “emprestado” na partida contra o Juventude, no Estádio Homero Soldatelli, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, para equipe sub-23.Em suas redes sociais, Venuto comentou sobre sua saída:

- Hoje encerro mais um ciclo profissional da minha carreira, e gostaria de agradecer ao SANTOS FC , comissão, Atletas , funcionários por esses anos juntos. Quero também desejar ao clube tudo de melhor na temporada e na sequência dos anos que virão, foi um orgulho vestir essa camisa de um dos maiores clubes do mundo! Muito Obrigado Santos.