Santos oficializa a contratação do zagueiro Danilo Boza

Crédito: Divulgação/Santos FC

Na manhã desta quarta-feira (02), o Santos oficializou a contratação do zagueiro Danilo Boza, de 23 anos. O atleta chega por empréstimo junto ao Mirassol até o final de dezembro, com opção de compra por quatro anos. Ele foi um dos destaques do Campeonato Paulista, principalmente pela sua versatilidade como zagueiro e lateral-direito, e foi fundamental na boa campanha do Mirassol no estadual.O novo reforço do time santista destacou suas características, e falou sobre sua polivalência:

- Eu jogo nas duas posições, mas quem vai definir onde vou ter melhor desempenho e qualidade para desenvolver meu futebol é o Professor Diniz. Sou um zagueiro de bom passe, boa saída de bola, veloz e bom cabeceador.

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Nascido em Rondonópolis, no Mato Grosso, Danilo foi para o interior de São Paulo aos 15 anos, para iniciar sua vida no futebol:

- Me destaquei no Grêmio Prudente, e apareceu a oportunidade de ir para o Mirassol, em 2016, onde as coisas foram acontecendo e fizeram eu chegar onde estou agora - contou o mais novo atleta do Peixe.Revelado pelo Mirassol, Danilo acumula passagens pelo Figueirense e Atlético-PR, além de ter uma experiência internacional, atuando pelo Sporting Braga de Portugal.

Por último, o novo atleta do Peixe deixou um recado para o torcedor: