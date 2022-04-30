Santos nunca venceu uma equipe comandada por Rogério Ceni

O Santos enfrenta o São Paulo nesta segunda-feira, às 20 horas, no Morumbi pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto na competição, o Peixe busca quebrar um tabu no clássico no reencontro com o técnico Rogério Ceni. O são-paulino nunca perdeu para o Santos como treinador, comandandoo quatro equipes diferentes. São 5 vitórias e 1 empate, um aproveitamento de 88%.No comando do São Paulo, será a terceira vez que enfrentará o Alvinegro. Nas outras duas ocasiões venceu o Santos na própria Vila Belmiro em duelos válidos pelo Campeonato Paulista. Em 2017 por 3 a 1 e neste ano por 3 a 0. No Cruzeiro, apenas uma partida pelo Brasileirão de 2019. Venceu por 2 a 0, no Mineirão, em jogo polêmico com a expulsão do zagueiro santista Gustavo Henrique aos 5 minutos de jogo.
Pelo Fortaleza foram dois confrontos. Uma vitória por 2 a 1, na Arena Castelão, pelo Brasileiro de 2019 e um empate em 1 a 1, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro de 2020. Já pelo Flamengo um único encontro, goleada dos cariocas por 4 a 1, no Maracanã, pelo Brasileiro de 2020.Confira os duelos entre Santos e Rogério Ceni:
Santos 1 x 3 São Paulo - Paulista 2017Cruzeiro 2 x 0 Santos - Brasileiro 2019Fortaleza 2 x 1 Santos - Brasileiro 2019Santos 1 x 1 Fortaleza -Brasileiro 2020Flamengo 4 x 1 Santos - Brasileiro 2020Santos 0 x 3 São Paulo - Paulista 2022