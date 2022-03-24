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futebol

Santos negocia saída do volante Jobson para clube da Série A

Jogador não está nos planos do técnico Fabián Bustos para a sequência da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 15:04

Publicado em 24 de Março de 2022 às 15:04

O volante Jobson deve deixar o Santos nos próximos dias. Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o jogador tem negociações em andamento para se transferir para um clube da Série A, a princípio por empréstimo.Fabián Bustos, atual treinador da equipe, utilizou o atleta por apenas 30 minutos na partida diante da Ferroviária, mas não será aproveitado pelo técnico. O argentino pretende diminuiu seu elenco para 30 atletas. Assim, jogadores devem ser emprestados e negociados pelo Peixe.
Jobson viveu seu melhor momento em 2020 sob o comando do técnico Cuca, com 26 jogos, 15 vitórias e 64% de aproveitamento. Já no total pelo Peixe foram 44 partidas disputadas, com três gols marcados, um deles na vitória contra o São Paulo por 1 a 0 em 2021.No Peixe, viveu um histórico complicado de lesões. A primeira contusão aconteceu em janeiro de 2020. Jobson sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior, o que tirou dos jogos por nove meses. No dia 10 de outubro, participou por 10 minutos contra o Grêmio, ficou no banco de reservas contra o Atlético-MG no dia 13. Após isso, virou desfalque com uma tendinite no tornozelo direito.
Crédito: OvolanteJobsontemapenas30minutosjogadoscomotécnicoFabiánBustos(Foto:IvanStorti/SantosFC

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