Santos negocia saída do volante Jobson para clube da Série A

O volante Jobson deve deixar o Santos nos próximos dias. Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o jogador tem negociações em andamento para se transferir para um clube da Série A, a princípio por empréstimo.Fabián Bustos, atual treinador da equipe, utilizou o atleta por apenas 30 minutos na partida diante da Ferroviária, mas não será aproveitado pelo técnico. O argentino pretende diminuiu seu elenco para 30 atletas. Assim, jogadores devem ser emprestados e negociados pelo Peixe.

Jobson viveu seu melhor momento em 2020 sob o comando do técnico Cuca, com 26 jogos, 15 vitórias e 64% de aproveitamento. Já no total pelo Peixe foram 44 partidas disputadas, com três gols marcados, um deles na vitória contra o São Paulo por 1 a 0 em 2021.No Peixe, viveu um histórico complicado de lesões. A primeira contusão aconteceu em janeiro de 2020. Jobson sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior, o que tirou dos jogos por nove meses. No dia 10 de outubro, participou por 10 minutos contra o Grêmio, ficou no banco de reservas contra o Atlético-MG no dia 13. Após isso, virou desfalque com uma tendinite no tornozelo direito.