Santos negocia empréstimo de Lucas Lourenço para o Santo André

O Santos está próximo de acertar o empréstimo do meia Lucas Lourenço para o Santo André, do ABC, para disputa do Campeonato Paulista.Os clubes buscam resolver os últimos detalhes para oficializar o acordo com validade até o fim do próximo torneio regional. A informação inicial foi divulgada pelo De Olho no Peixe e confirmada pelo DIÁRIO.Lucas Lourenço foi emprestado recentemente ao Londrina. Foram apenas 10 jogos pelo Tubarão na Série B, mas não teve grande destaque.

O atleta foi devolvido por indisciplina, segundo o gestor do clube, Sérgio Malucelli. O Menino da Vila, por sua vez, nega.

No ano de 2021, o jogador revelado pela equipe santista participou de 11 jogos pela equipe do Santos, com oito jogos no Campeonato Paulista e três na Copa Libertadores da América. Em 2020, participou de 22 jogos pela Série A, Libertadores e Copa do Brasil.

O jogador foi inscrito para disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. A competição terá início no próximo dia 2 de janeiro e a final será no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade. Com o empréstimo, o jogador deve ficar de fora da competição de base.