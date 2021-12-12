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futebol

Santos negocia empréstimo de Lucas Lourenço para o Santo André

Meia não está nos planos do técnico Fábio Carille e deverá ficar no time do ABC até o término do Campeonato Paulista do ano que vem...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2021 às 15:59

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 15:59

O Santos está próximo de acertar o empréstimo do meia Lucas Lourenço para o Santo André, do ABC, para disputa do Campeonato Paulista.Os clubes buscam resolver os últimos detalhes para oficializar o acordo com validade até o fim do próximo torneio regional. A informação inicial foi divulgada pelo De Olho no Peixe e confirmada pelo DIÁRIO.Lucas Lourenço foi emprestado recentemente ao Londrina. Foram apenas 10 jogos pelo Tubarão na Série B, mas não teve grande destaque.
O atleta foi devolvido por indisciplina, segundo o gestor do clube, Sérgio Malucelli. O Menino da Vila, por sua vez, nega.
No ano de 2021, o jogador revelado pela equipe santista participou de 11 jogos pela equipe do Santos, com oito jogos no Campeonato Paulista e três na Copa Libertadores da América. Em 2020, participou de 22 jogos pela Série A, Libertadores e Copa do Brasil.
O jogador foi inscrito para disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. A competição terá início no próximo dia 2 de janeiro e a final será no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade. Com o empréstimo, o jogador deve ficar de fora da competição de base.
Crédito: LucasLourenço devejogaroPaulistãopeloSantoAndré(Foto:IvanStorti/SantosFC

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