Santos negocia dívida com empresário de Kaio Jorge e fica perto de renovação

O Santos anunciou na tarde desta sexta-feira que chegou a um acordo com o empresário Giuliano Bertolucci, que representa o atacante Kaio Jorge e outros atletas do clube. O agente emprestou R$ 8 milhões ao clube ainda na gestão de Modesto Roma Jr e não recebeu qualquer parcela do empréstimo.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaBertolucci havia acionado o Santos na Justiça e o valor da dívida já estava em R$ 13 milhões. O clube fez um acordo de parcelamento até o final da gestão, em 2023, e com o primeiro pagamento em seis meses.

O acordo é mais uma sinal da melhora do relacionamento do Santos com o empresário e deixa o clube mais otimista para a renovação do contrato de Kaio Jorge, que termina no final do ano. Giuliano Bertolucci tinha uma péssima relação com o ex-presidente José Carlos Peres, que não pagou nenhuma parcela do acordo feito sobre a dívida.Os empresários do jogador afirmam que a postura da nova diretoria agradou e deixou o acordo mais próximo. Eles entendem que o jogador tem mercado para sair de graça ou mesmo com o pagamento de uma multa rescisória. O Santos tenta a negociação também pensando na possibilidade de venda no meio do ano.