Santos negocia com André Mazzuco para o cargo de executivo de futebol

A busca do Santos por um executivo de futebol ganhou mais um capítulo. Mario André Mazzuco, atualmente executivo de futebol do Cruzeiro, foi procurado pelo time santista. A informação foi inicialmente divulgada pela Gazeta Esportiva.O profissional assumiu o time mineiro em janeiro de 2021 e tem passagens como diretor do Paraná (2018), Vasco (2019 e 2020), Paysandu (2017 e 2018) e Red Bull Brasil (2016 e 2017). Como superintendente e gerente de base, trabalhou no Coritiba, do Paraná. O Santos está confiante na contratação de Mazzuco.