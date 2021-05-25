AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Santos negocia com André Mazzuco para o cargo de executivo de futebol

Peixe procura o profissional que está atualmente no Cruzeiro e aguarda resposta...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 18:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 18:52
Crédito: Mario André Mazzuco é o executivo de futebol do Cruzeiro desde janeiro (Igor Sales/Cruzeiro
A busca do Santos por um executivo de futebol ganhou mais um capítulo. Mario André Mazzuco, atualmente executivo de futebol do Cruzeiro, foi procurado pelo time santista. A informação foi inicialmente divulgada pela Gazeta Esportiva.O profissional assumiu o time mineiro em janeiro de 2021 e tem passagens como diretor do Paraná (2018), Vasco (2019 e 2020), Paysandu (2017 e 2018) e Red Bull Brasil (2016 e 2017). Como superintendente e gerente de base, trabalhou no Coritiba, do Paraná. O Santos está confiante na contratação de Mazzuco.
O cargo de executivo de futebol no Santos foi recusado por Ricardinho, Roque Júnior, William Thomas e Alexandre Gallo. Em coletiva de imprensa no começo deste mês, o presidente Andrés Rueda afirmou que a contratação do novo “homem forte” para função no clube estava encaminhada.Se aceitar, Mario André Mazzuco se juntará a Jorge Andrade para o departamento de futebol do Alvinegro Praiano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Boneca Natasha
Boneca Natasha e o corpo negro como alvo
Caso Araceli
Após cinco décadas, advogados apontam sumiço de documentos do Caso Araceli
As ciclofaixas de Linhares receberam pintura especial e ficaram mais visíveis
Prefeitura no ES dá um “tapa no visual” em mais de 200 quebra-molas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados