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futebol

Santos negocia a saída de Felipe Jonatan para o Fenerbahçe, da Turquia

Clube turco tem até esta terça para registrar jogadores antes do final da janela de transferências e negocia os detalhes finais do acordo com o Peixe...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 10:34

LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2022 às 10:34
O Santos negocia a saída do lateral-esquerdo Felipe Jonatan, de 23 anos, para o Fenerbahçe, da Turquia. O jogador foi titular no empate contra o Guarani, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. O vínculo atual do camisa 3 com clube santista vai até fevereiro de 2025.Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, Santos e Fenerbahçe resolvem "detalhes" finais do acordo para dar andamento na negociação. Vale lembrar que a janela para a Turquia fecha nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro.
Pelo lado do lateral, Felipe Jonatan vê com bons olhos uma possível saída para o futebol europeu. Em maio de 2021, o internacional chegou a fazer uma pelo jogador, mas o Peixe foi resistente e recuso. A direção liderada por Andres Rueda, à época, não quis 'reforçar' um rival direto.
Felipe Jonatan chegou ao Santos em março de 2019, vindo do Ceará. O Peixe pagou a multa de R$ 6 milhões pelo lateral. Durante boa parte de sua passagem, o jogador era o único disponível para lateral esquerda, principalmente após a saída de Jorge, no final de 2019.Com Fábio Carille, no final da temporada passada, o camisa 3 chegou atuar como volante após a lesão de Guilherme Camacho, o que rendeu elogios em sua atuações.
Crédito: FelipeJonatanestáemnegociaçãocomoFenerbahçe,daTurquia(Foto:IvanStorti/SantosFC

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