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futebol

Santos negocia a contratação do técnico Fábio Carille

Ex-Corinthians é um dos cotados para substituir Fernando Diniz e Peixe já negocia com seus representantes. Clube tem pressa para escolher o próximo treinador...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 16:06

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2021 às 16:06
Crédito: Divulgação/Al-Ittihad
O Santos abriu conversas com o treinador Fábio Carille. Após a demissão de Fernando Diniz, neste domingo (5), o clube tem pressa para definir o seu novo chefe pela situação que vive no Campeonato Brasileiro. O ex-técnico do Al-Ittihad Jeddah, da Arábia Saudita, não é único nome cogitado.A direção santista contatou os empresários de Carille e mostrou quais são os objetivos do clube até o final da temporada, além de explicar a situação financeira difícil que o Santos vive. Foi deixado claro que não há intenção de fazer um contrato com multa para ambos os lados, como aconteceu com Fernando Diniz. O treinador foi demitido e não gerou gastos ao Peixe.
O presidente e o departamento de futebol do Santos gostam do nome de Fábio Carille também pelo desempenho defensivo. O treinador tem trabalhos reconhecidos por uma defesa sólida. No Campeonato Brasileiro 2021, o Alvinegro Praiano sofreu 25 gols em 19 jogos no Brasileirão até aqui.O treinador surgiu no Corinthians em 2016 e foi Campeão Paulista e Brasileiro em 2017. Carille deixou o clube em 2018 e foi treinar o Al-Wehda, da Arábia Saudita. Em 2019, voltou ao Corinthians, antes de retornar outra vez ao Oriente Médio para comandar o Ittihad, até ser demitido em agosto.

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