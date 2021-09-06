Santos negocia a contratação do técnico Fábio Carille

O Santos abriu conversas com o treinador Fábio Carille. Após a demissão de Fernando Diniz, neste domingo (5), o clube tem pressa para definir o seu novo chefe pela situação que vive no Campeonato Brasileiro. O ex-técnico do Al-Ittihad Jeddah, da Arábia Saudita, não é único nome cogitado.A direção santista contatou os empresários de Carille e mostrou quais são os objetivos do clube até o final da temporada, além de explicar a situação financeira difícil que o Santos vive. Foi deixado claro que não há intenção de fazer um contrato com multa para ambos os lados, como aconteceu com Fernando Diniz. O treinador foi demitido e não gerou gastos ao Peixe.
O presidente e o departamento de futebol do Santos gostam do nome de Fábio Carille também pelo desempenho defensivo. O treinador tem trabalhos reconhecidos por uma defesa sólida. No Campeonato Brasileiro 2021, o Alvinegro Praiano sofreu 25 gols em 19 jogos no Brasileirão até aqui.O treinador surgiu no Corinthians em 2016 e foi Campeão Paulista e Brasileiro em 2017. Carille deixou o clube em 2018 e foi treinar o Al-Wehda, da Arábia Saudita. Em 2019, voltou ao Corinthians, antes de retornar outra vez ao Oriente Médio para comandar o Ittihad, até ser demitido em agosto.