Santos negocia a contratação do técnico Fábio Carille

O Santos abriu conversas com o treinador Fábio Carille. Após a demissão de Fernando Diniz, neste domingo (5), o clube tem pressa para definir o seu novo chefe pela situação que vive no Campeonato Brasileiro. O ex-técnico do Al-Ittihad Jeddah, da Arábia Saudita, não é único nome cogitado.A direção santista contatou os empresários de Carille e mostrou quais são os objetivos do clube até o final da temporada, além de explicar a situação financeira difícil que o Santos vive. Foi deixado claro que não há intenção de fazer um contrato com multa para ambos os lados, como aconteceu com Fernando Diniz. O treinador foi demitido e não gerou gastos ao Peixe.