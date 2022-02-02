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futebol

Santos não vence o Corinthians na Arena há 12 jogos

Única vitória do Peixe no estádio aconteceu na Copa do Brasil de 2015...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 17:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 17:33
O Santos vai enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h35min, na Neo Química Arena pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Com começo ruim no estadual, o Peixe quer a primeira vitória na competição e na temporada, mas precisa quebrar um tabu: voltar a vencer o Corinthians na Arena.A última vitória do Santos na casa do rival foi no dia 26 de agosto de 2015, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, a equipe santista venceu o Corinthians por 2 a 1 com gols de Gabriel Barbosa e Ricardo Oliveira. O Peixe já tinha vencido o duelo de ida por 2 a 0 na Vila Belmiro e eliminou o adversário na própria casa deles.
Desde naquela classificação na Copa do Brasil, o Santos teve 12 jogos na Arena Itaquera hoje Neo Química Arena. Foram sete derrotas e cinco empates com 15 gols sofridos e apenas 4 marcados.Veja os últimos jogos do Santos na casa do Corinthians:
20/09/2015 – Santos 0 x 2 Corinthians – Campeonato Brasileiro – Arena Itaquera01/06/2016 – Santos 0 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro – Arena Itaquera04/03/2017 – Santos 0 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista – Arena Itaquera03/06/2017 – Santos 0 x 2 Corinthians – Campeonato Brasileiro – Arena Itaquera06/06/2018 – Santos 1 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro – Arena Itaquera13/01/2019 – Santos 1 x 1 Corinthians – Amistoso – Arena Itaquera10/03/2019 – Santos 0 x 0 Corinthians – Campeonato Paulista – Arena Itaquera31/03/2019 – Santos 1 x 2 Corinthians – Campeonato Paulista – Arena Itaquera26/10/2019 – Santos 0 x 0 Corinthians – Campeonato Brasileiro – Arena Itaquera02/02/2020 – Santos 0 x 2 Corinthians – Campeonato Paulista – Arena Itaquera07/10/2020 – Santos 1 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro – Arena Itaquera21/11/2021 - Santos 0 x 2 Corinthians - Campeonato Brasileiro - Neo Química Arena
Crédito: ÚnicavitóriadoPeixenaArenaaconteceunaCopadoBrasilde2015(DanielAugustoJr/Ag.Corinthians_

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