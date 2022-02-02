Santos não vence o Corinthians na Arena há 12 jogos

O Santos vai enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h35min, na Neo Química Arena pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Com começo ruim no estadual, o Peixe quer a primeira vitória na competição e na temporada, mas precisa quebrar um tabu: voltar a vencer o Corinthians na Arena.A última vitória do Santos na casa do rival foi no dia 26 de agosto de 2015, pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, a equipe santista venceu o Corinthians por 2 a 1 com gols de Gabriel Barbosa e Ricardo Oliveira. O Peixe já tinha vencido o duelo de ida por 2 a 0 na Vila Belmiro e eliminou o adversário na própria casa deles.