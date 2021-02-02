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futebol

Santos não terá Marinho e Soteldo contra o Grêmio

Atacantes nem viajam para Porto Alegre e aumentam os problemas para Cuca...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 15:14

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 15:14

Crédito: Jota Erre/Photo Premium
O Santos encerrou sua preparação para a partida contra o Grêmio nesta terça-feira e o técnico Cuca ganhou dois grandes problemas para montar o time que entrará em campo em Porto Alegre. O Peixe viaja sem dois dos seus principais jogadores: Marinho e Soteldo.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroO atacante Marinho sofreu um entorse de joelho (esquerdo) na partida contra o Palmeiras e, após a realização de exames, foi constatado um edema no ligamento colateral medial. Já Soteldo apresentou dores no adutor da coxa direita e passará por exames.O treinador já sabe que não terá mais dois dos principais jogadores do time na temporada. O zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Diego Pituca se despediram da equipe com o fim da Libertadores. Eles foram negociados com Benfica (Portugal) e Kashima Antlers (Japão), respectivamente.Atualmente, o Santos está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas ainda está na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Faltam seis jogos para o Peixe no Brasileirão e cada um agora é considerado uma decisão.
Santos e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

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