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Santos não terá dupla de zaga titular na próxima rodada do Brasileirão

Luan Peres, expulso e Lucas Veríssimo, que levou o terceiro cartão amarelo, estão suspensos e não enfrentam o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, na vila Belmiro...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 23:27

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 23:27
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos terá um problema para enfrentar o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (9), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois titulares da zaga, Lucas Veríssimo e Luan Peres, estão suspensos para a partida, que marcará o reencontro de Sampaoli com o Peixe.
Veríssimo estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo após uma falta na entrada da área, ainda na primeira etapa. Já Peres recebeu o cartão vermelho direto depois de agredir o zagueiro Luiz Otávio.
Com isso, Alex Nascimento e Jobson podem compor a defesa diante do Galo.

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