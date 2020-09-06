Santos não terá dupla de zaga titular na próxima rodada do Brasileirão

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos terá um problema para enfrentar o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (9), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois titulares da zaga, Lucas Veríssimo e Luan Peres, estão suspensos para a partida, que marcará o reencontro de Sampaoli com o Peixe.

Veríssimo estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo após uma falta na entrada da área, ainda na primeira etapa. Já Peres recebeu o cartão vermelho direto depois de agredir o zagueiro Luiz Otávio.