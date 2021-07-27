Santos não terá Camacho, Boza e Moraes na Copa do Brasil

O Santos enfrenta o Juazeirense nas oitavas de final da Copa do Brasil a partir desta quarta-feira. No entanto, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com três jogadores: o volante Camacho, o zagueiro Danilo Boza o lateral Moraes. O trio já atuou na competição por suas ex-equipes e não podem fazer participação pelo Peixe.Camacho ganhou a vaga de Alison na equipe titular e atuou em todos os últimos jogos do Peixe. Sem ele, o técnico Fernando Diniz tem como opção o volante Alison, que está em processo de negociação com o futebol da Arábia Saudita, Vinícius Balieiro e Ivonei.