Santos não terá Camacho, Boza e Moraes na Copa do Brasil

O Santos enfrenta o Juazeirense nas oitavas de final da Copa do Brasil a partir desta quarta-feira. No entanto, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com três jogadores: o volante Camacho, o zagueiro Danilo Boza o lateral Moraes. O trio já atuou na competição por suas ex-equipes e não podem fazer participação pelo Peixe.Camacho ganhou a vaga de Alison na equipe titular e atuou em todos os últimos jogos do Peixe. Sem ele, o técnico Fernando Diniz tem como opção o volante Alison, que está em processo de negociação com o futebol da Arábia Saudita, Vinícius Balieiro e Ivonei.
Moraes também havia assumido a posição de titular do Santos, mas sofreu uma lesão muscular na coxa e desfalcou o Peixe nos últimos dois jogos. Ele deve ficar à disposição na partida do próximo domingo, diante da Chapecoense.Já Danilo Boza é quem teve menos oportunidades na equipe desde a contratação, mas era a primeira opção no banco de reservas nos últimos jogos.
Santos e Juazeirense se enfrentam nesta quarta, na Vila, e na próxima quinta, na Bahia. Caso se classifique para próxima fase, o Peixe recebe cerca de R$ 3,45 milhões.