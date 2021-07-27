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Santos não terá Camacho, Boza e Moraes na Copa do Brasil

Jogadores já disputaram a competição por Corinthians e Mirassol e não podem enfrentar a Juazeirense pelas oitavas de final da competição. Primeiro jogo será nesta quarta...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 15:17

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 15:17
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos enfrenta o Juazeirense nas oitavas de final da Copa do Brasil a partir desta quarta-feira. No entanto, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com três jogadores: o volante Camacho, o zagueiro Danilo Boza o lateral Moraes. O trio já atuou na competição por suas ex-equipes e não podem fazer participação pelo Peixe.Camacho ganhou a vaga de Alison na equipe titular e atuou em todos os últimos jogos do Peixe. Sem ele, o técnico Fernando Diniz tem como opção o volante Alison, que está em processo de negociação com o futebol da Arábia Saudita, Vinícius Balieiro e Ivonei.
Moraes também havia assumido a posição de titular do Santos, mas sofreu uma lesão muscular na coxa e desfalcou o Peixe nos últimos dois jogos. Ele deve ficar à disposição na partida do próximo domingo, diante da Chapecoense.Já Danilo Boza é quem teve menos oportunidades na equipe desde a contratação, mas era a primeira opção no banco de reservas nos últimos jogos.
Santos e Juazeirense se enfrentam nesta quarta, na Vila, e na próxima quinta, na Bahia. Caso se classifique para próxima fase, o Peixe recebe cerca de R$ 3,45 milhões.

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