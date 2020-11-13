Santos não tem novos casos de Covid-19 no elenco e terá Marcelo Fernandes como técnico contra o Inter

O Santos não teve novos casos de Covid-19 registrados em seu elenco, após testagem protocolar realizada nesta quinta-feira (12), visando a partida contra o Internacional, no sábado (14), às 16h30, pela 21a rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.
No último sábado (07), o técnico Cuca se sentiu mal antes de um treinamento e foi diagnosticado com a doença, o treinador, inclusive, não comandou o Peixe no empate em 1 a 1, contra o Red Bull Bragantino, pela 20a rodada do Brasileirão, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Na segunda-feira (09), alguns jogadores sentiram sintomas leves, o que alertou a realização de testes gerais, que registrou dez atletas contaminados: João Paulo, Vladimir, Madson, Lucas Verissimo, Alex Nascimento, Alison, Diego Pituca, Jobson, Sandry e Jean Mota, além dos auxiliares técnicos Cuquinha e Eudes Pedro, o preparador de goleiros Arzul e membros do Departamento de Futebol, Departamento Médico, fisiologa, análise de desempenho, segurança e rouparia, que acompanham o time profissional. As Sereias da Vila também soferam com um surto do novo coronavírus, com 22 contaminas, ficando sem atletas disponíveis para enfrentar o São José, nesta quarta-feira (10), no estádio Ulrico Mursa, pela quinta rodada do Paulistão da categoria, e sendo derrotadas por W.O. Durante a semana, o elenco principal do Peixe foi treinado pelo auxiliar permanente Marcelo Fernandes, campeão paulista em 2015, como treinador do Peixe, e que voltou ao clube há algumas semanas, após pasagem pelo time sub-23 do Corinthians, e o preparador físico Omar Feitosa. Marcelo ficará na beirada do campo contra o Colorado.
Durante a semana, alguns atletas foram recrutados para os treinamentos, são eles: os goleiros Paulo Mazoti, Diogenes e Enzo; o laterak Mikael Doka, os meias Athos e Gabriel Pirani; os atacantes Allanzinho e Bruno Marques. O zagueiro argentino Fabián Nogueira, que estava afastado desde que tornou de empréstimo do Ponferradina (ESP) também foi chamado para compor os treinamentos.