Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Santos não tem novos casos de Covid-19 no elenco e terá Marcelo Fernandes como técnico contra o Inter
futebol

Santos não tem novos casos de Covid-19 no elenco e terá Marcelo Fernandes como técnico contra o Inter

Atletas da base foram chamados durante a semana para compor o elenco do Peixe, após dez jogadores testarem positivo para o novo coronavírus no início da semana
Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 13:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 nov 2020 às 13:02
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos não teve novos casos de Covid-19 registrados em seu elenco, após testagem protocolar realizada nesta quinta-feira (12), visando a partida contra o Internacional, no sábado (14), às 16h30, pela 21a rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.
No último sábado (07), o técnico Cuca se sentiu mal antes de um treinamento e foi diagnosticado com a doença, o treinador, inclusive, não comandou o Peixe no empate em 1 a 1, contra o Red Bull Bragantino, pela 20a rodada do Brasileirão, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Na segunda-feira (09), alguns jogadores sentiram sintomas leves, o que alertou a realização de testes gerais, que registrou dez atletas contaminados: João Paulo, Vladimir, Madson, Lucas Verissimo, Alex Nascimento, Alison, Diego Pituca, Jobson, Sandry e Jean Mota, além dos auxiliares técnicos Cuquinha e Eudes Pedro, o preparador de goleiros Arzul e membros do Departamento de Futebol, Departamento Médico, fisiologa, análise de desempenho, segurança e rouparia, que acompanham o time profissional. As Sereias da Vila também soferam com um surto do novo coronavírus, com 22 contaminas, ficando sem atletas disponíveis para enfrentar o São José, nesta quarta-feira (10), no estádio Ulrico Mursa, pela quinta rodada do Paulistão da categoria, e sendo derrotadas por W.O. Durante a semana, o elenco principal do Peixe foi treinado pelo auxiliar permanente Marcelo Fernandes, campeão paulista em 2015, como treinador do Peixe, e que voltou ao clube há algumas semanas, após pasagem pelo time sub-23 do Corinthians, e o preparador físico Omar Feitosa. Marcelo ficará na beirada do campo contra o Colorado.
Durante a semana, alguns atletas foram recrutados para os treinamentos, são eles: os goleiros Paulo Mazoti, Diogenes e Enzo; o laterak Mikael Doka, os meias Athos e Gabriel Pirani; os atacantes Allanzinho e Bruno Marques. O zagueiro argentino Fabián Nogueira, que estava afastado desde que tornou de empréstimo do Ponferradina (ESP) também foi chamado para compor os treinamentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados