Santos melhora no segundo tempo, mas leva gol no fim e perde do Cuiabá

Crédito: Santos, de Marcos Guilherme, ficou no empate no encerramento do primeiro turno (Divulgação / Twitter Santos

O Santos encarou o Cuiabá na noite deste sábado, na Arena Pantanal, e encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da mesma forma que começou a competição: com derrota.Os dois gols do Cuiabá foram marcados nas costas dos laterais-esquerdos do Santos. O primeiro, logo aos 4 minutos, foi de Jonathan Cafu, após falha de marcação de Felipe Jonatan. O segundo, de Elton, foi aos 43 do segundo, em cruzamento que Moraes, baixinho, não conseguiu cortar. Gabriel Pirani fez o gol do Peixe e definiu o 2 a 1.O resultado levou o time da Vila Belmiro ao sexto jogo sem vitória na temporada, e certamente contribuirá para aumentar a pressão sobre os ombros do técnico Fernando Diniz, que vem sofrendo com as críticas pelo mau futebol do time.

O Peixe volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (11), mais uma vez às 21 horas, para iniciar o returno diante do Bahia, na Vila Belmiro. O rival bateu o Alvinegro Praiano por 3 a 0 na abertura da competição, e a busca por uma revanche é, mais do que nunca, necessária para o time de Fernando Diniz.

O jogo

A principal novidade do time neste sábado foi o atacante Léo Baptistão, recém-chegado do futebol chinês. O novo dono da camisa 9, aliás, foi um dos poucos que se salvaram na noite. O estreante mostrou muita disposição, ajudou na marcação e teve chance de deixar sua marca, mas parou nas mãos do bom goleiro Walter.

O que Baptistão não contava, no entanto, era com a falha de marcação de Wagner Leonardo e Felipe Jonathan logo aos 4 minutos. A dupla foi enganada por uma leve casquinha de Cabrera, que encontrou Jonathan Cafu nas costas do camisa 3, livre para finalizar sem chances para João Paulo.

O técnico Fernando Diniz, que teve uma semana livre para trabalhar o time, tentou corrigir o time ainda no primeiro tempo, sacando Jean Mota para a entrada de Lucas Braga e passando Marcos Guilherme para a armação.

A troca surtiu pouco efeito e o Santos seguiu apostando praticamente tudo nos cruzamentos para a área, agora com a presença de Léo Baptistão. Pouco para chegar ao empate antes da descida para o intervalo.

Moraes é herói e vilão

O Santos voltou para o segundo tempo com Moraes na vaga de Felipe Jonatan. O time melhorou um pouco, parou de apenas cruzar bolas na área para Léo Baptistão, e o empate chegou.

Gabriel Pirani, que já havia acertado a trave de Walter em um chute de fora da área, aproveitou boa jogada de Moraes e Lucas Braga para, na invertida de bola, bater de primeira e empatar: 1 a 1.

Moraes, que estava bem na partida, acabou indo de herói a vilão, ao não conseguir cortar um cruzamento para a área e ver o atacante Elton, que também começou no banco, ganhar de cabeça e decretar a vitória do Cuiabá: 2 a 1.

O Santos chegou a 7 derrotas em 19 jogos no Campeonato Brasileiro. O Santos venceu só 5 vezes e empatou outras 7 no primeiro turno. Dependendo dos resultados do domingo, pode fechar a primeira metade da competição apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento.

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FICHA TÉCNICACUIABÁ 2 X 1 SANTOSData e hora: 4 de setembro de 2021, às 21hLocal: Arena PantanalÁrbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)Cartões amarelos: Marcos Guilherme (Santos), Camilo, Yuri (Cuiabá),GOLS: Jonathan Cafu ( 1 x 0), aos 4 minutos do 1º tempo; Gabriel Pirani (1 x 1), aos 18 Elton (2 x 1), aos 43 minutos do 2º tempo.

CUIABÁ: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir (Yuri), Camilo (William Correia), Cabrera (Felipe Marques) e Clayson; Jenison (Elton) e Jonathan Cafu (Guilherme Pato). Técnico: Jorginho.