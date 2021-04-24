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futebol

Santos marca assinatura da renovação de contrato do zagueiro Derick

Defensor, de apenas 18 anos, irá assinar um novo vínculo de cinco anos com o Peixe...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 11:16

LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2021 às 11:16
Crédito: Derick já estreou pelo profissional do Santos (Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O Santos marcou para a próxima segunda-feira a assinatura da renovação do contrato do zagueiro Derick, de apenas 18 anos, com o clube. O novo vínculo terá duração de cinco anos e o acordo foi aprovado em reunião recente do Comitê de Gestão do Peixe.
Uma das promessas da base do clube, Derick estreou na equipe profissional na vitória do Santos por 3 a 1 diante do Atlético-MG no Brasileiro do ano passado. Ele tem passagens por seleções de base do Brasil e seu contrato atual com o Santos termina em setembro deste ano.Pela indefinição na renovação, Derick chegou a ficar fora das primeiras listas de inscrição no Campeonato Paulista, mas foi inscrito em uma das últimas vagas na lista A e já está à disposição do técnico Ariel Holan.
O titular na posição hoje é o garoto Kaiky Fernandes e as opções para o técnico argentino são Luiz Felipe, Robson Reis e o próprio Derick. Até a final da Copa Libertadores, a vaga foi ocupado por Lucas Veríssimo.

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