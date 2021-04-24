Santos marca assinatura da renovação de contrato do zagueiro Derick

Crédito: Derick já estreou pelo profissional do Santos (Crédito: Ivan Storti/SantosFC

O Santos marcou para a próxima segunda-feira a assinatura da renovação do contrato do zagueiro Derick, de apenas 18 anos, com o clube. O novo vínculo terá duração de cinco anos e o acordo foi aprovado em reunião recente do Comitê de Gestão do Peixe.

Uma das promessas da base do clube, Derick estreou na equipe profissional na vitória do Santos por 3 a 1 diante do Atlético-MG no Brasileiro do ano passado. Ele tem passagens por seleções de base do Brasil e seu contrato atual com o Santos termina em setembro deste ano.Pela indefinição na renovação, Derick chegou a ficar fora das primeiras listas de inscrição no Campeonato Paulista, mas foi inscrito em uma das últimas vagas na lista A e já está à disposição do técnico Ariel Holan.