Santos libera Wagner Leonardo para procurar clube para empréstimo

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos liberou o zagueiro Wagner Leonardo para procurar um clube para empréstimo. A ideia do clube é que o jogador seja emprestado até o final o ano para times das Séries A ou B do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte, confirmada pela DIÁRIO.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO empresário de Wagner Leonardo já recebeu sondagens e deve acertar algo até a próxima semana. O zagueiro estava sendo utilizado improvisado na lateral esquerda ainda com o ex-técnico Cuca e era opção de banco para o titular absoluto Felipe Jonatan.