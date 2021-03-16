Santos libera Wagner Leonardo para procurar clube para empréstimo

O Santos liberou o zagueiro Wagner Leonardo para procurar um clube para empréstimo. A ideia do clube é que o jogador seja emprestado até o final o ano para times das Séries A ou B do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte, confirmada pela DIÁRIO.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO empresário de Wagner Leonardo já recebeu sondagens e deve acertar algo até a próxima semana. O zagueiro estava sendo utilizado improvisado na lateral esquerda ainda com o ex-técnico Cuca e era opção de banco para o titular absoluto Felipe Jonatan.
Com a chegada do argentino Ariel Holan, Wagner Leonardo atuou apenas em dois jogos, diante do Santo André e a Ferroviária. Ele não foi relacionado nas últimas partidas Santos.No ano passado, o Santos renovou com Wagner Leonardo até 2024. Ele subiu ao profissional do clube em 2019, mas possui forte concorrência na zaga. Agora com um empréstimo, o jogador quer se firmar na sua posição de ofício, como zagueiro. Ele foi revelado nas categorias de base do Peixe e já atuou improvisado também como volante.