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futebol

Santos libera Wagner Leonardo para procurar clube para empréstimo

Garoto perdeu espaço no elenco do Peixe e deve ser emprestado nas próximas semanas...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 10:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 10:20
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos liberou o zagueiro Wagner Leonardo para procurar um clube para empréstimo. A ideia do clube é que o jogador seja emprestado até o final o ano para times das Séries A ou B do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte, confirmada pela DIÁRIO.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO empresário de Wagner Leonardo já recebeu sondagens e deve acertar algo até a próxima semana. O zagueiro estava sendo utilizado improvisado na lateral esquerda ainda com o ex-técnico Cuca e era opção de banco para o titular absoluto Felipe Jonatan.
Com a chegada do argentino Ariel Holan, Wagner Leonardo atuou apenas em dois jogos, diante do Santo André e a Ferroviária. Ele não foi relacionado nas últimas partidas Santos.No ano passado, o Santos renovou com Wagner Leonardo até 2024. Ele subiu ao profissional do clube em 2019, mas possui forte concorrência na zaga. Agora com um empréstimo, o jogador quer se firmar na sua posição de ofício, como zagueiro. Ele foi revelado nas categorias de base do Peixe e já atuou improvisado também como volante.

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