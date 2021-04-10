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Santos libera e Fernando Pileggi viaja para acertar com o Santa Cruz

Lateral-direito deve ficar no clube pernambucano por empréstimo até o final da Série C...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 09:28

LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2021 às 09:28
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O lateral-direito Fernando Pileggi viajou para o Recife nesta sexta-feira para acertar os últimos detalhes da sua transferência para o Santa Cruz. O jogador será emprestado pelo Santos até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaPileggi tem contrato com o Santos apenas até o final do ano, mas o Peixe tem preferência para a renovação. Caso o jogador se destaque no time pernambucano e receba uma proposta ao final do contrato, o Peixe tem a opção de cobrir a oferta e renovar com o jogador.
Revelado pelo Juventus, Fernando Pileggi chegou ao Santos no começo de 2019. Ele já atuou em duas partidas pelo profissional, diante de Vasco e Bahia pelo Campeonato Brasileiro de 2020.Para a lateral direita, as opções no elenco do Santos são Pará, Madson e os garotos Sandro, Cadu e Mikael.

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