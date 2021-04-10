Santos libera e Fernando Pileggi viaja para acertar com o Santa Cruz

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O lateral-direito Fernando Pileggi viajou para o Recife nesta sexta-feira para acertar os últimos detalhes da sua transferência para o Santa Cruz. O jogador será emprestado pelo Santos até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaPileggi tem contrato com o Santos apenas até o final do ano, mas o Peixe tem preferência para a renovação. Caso o jogador se destaque no time pernambucano e receba uma proposta ao final do contrato, o Peixe tem a opção de cobrir a oferta e renovar com o jogador.