Santos libera e Fernando Pileggi viaja para acertar com o Santa Cruz

O lateral-direito Fernando Pileggi viajou para o Recife nesta sexta-feira para acertar os últimos detalhes da sua transferência para o Santa Cruz. O jogador será emprestado pelo Santos até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaPileggi tem contrato com o Santos apenas até o final do ano, mas o Peixe tem preferência para a renovação. Caso o jogador se destaque no time pernambucano e receba uma proposta ao final do contrato, o Peixe tem a opção de cobrir a oferta e renovar com o jogador.
Revelado pelo Juventus, Fernando Pileggi chegou ao Santos no começo de 2019. Ele já atuou em duas partidas pelo profissional, diante de Vasco e Bahia pelo Campeonato Brasileiro de 2020.Para a lateral direita, as opções no elenco do Santos são Pará, Madson e os garotos Sandro, Cadu e Mikael.