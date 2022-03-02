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futebol

Santos lançará nova loja online, que agora será administrada pelo clube

Ainda nesse mês clube começará a pré-venda do uniforme para a temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 20:51

Publicado em 02 de Março de 2022 às 20:51

O Santos anunciou na tarde desta quarta-feira que irá reinaugurar a Santos Store Online, loja de produtos licenciados do clube.No antigo modelo, a loja era administrada por um empresa terceirizada. Agora, o clube fará diretamente a operação das ações com um novo parceiro, o Grupo Inter, que já possui grande experiência no ramo.“Optamos por um modelo híbrido, onde de fato temos um operador do negócio para realizar as compras, gerenciar estoque e entregar toda a nossa gama de produtos para o torcedor, porém, dessa vez a relação será de parceria e não apenas de um licenciado que opera do seu jeito", explicou o executivo de marketing do Santos, Rafael Soares.“A ideia é que o nosso torcedor possa ter 100% dos produtos licenciados à disposição, além de maior facilidade para Sócio Rei conseguir o desconto de 10% em qualquer compra. E na linha da campanha “Santos do Mundo”, vamos elaborar um ambiente de vendas internacionais”, concluiu Rafael.
A nova loja estará disponível no próximo dia 15, já com a pré-venda da nova camisa oficial de 2022.
Crédito: VilaBelmiroabrigaamaiorlojafísicadoPeixe,quenãotemlojanacidadedeSãoPaulo(Foto:PedroAlvarez

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