Santos lançará nova loja online, que agora será administrada pelo clube

O Santos anunciou na tarde desta quarta-feira que irá reinaugurar a Santos Store Online, loja de produtos licenciados do clube.No antigo modelo, a loja era administrada por um empresa terceirizada. Agora, o clube fará diretamente a operação das ações com um novo parceiro, o Grupo Inter, que já possui grande experiência no ramo.“Optamos por um modelo híbrido, onde de fato temos um operador do negócio para realizar as compras, gerenciar estoque e entregar toda a nossa gama de produtos para o torcedor, porém, dessa vez a relação será de parceria e não apenas de um licenciado que opera do seu jeito", explicou o executivo de marketing do Santos, Rafael Soares.“A ideia é que o nosso torcedor possa ter 100% dos produtos licenciados à disposição, além de maior facilidade para Sócio Rei conseguir o desconto de 10% em qualquer compra. E na linha da campanha “Santos do Mundo”, vamos elaborar um ambiente de vendas internacionais”, concluiu Rafael.