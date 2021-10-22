Santos lança Token com base em mecanismo de solidariedade; Entenda

Crédito: Ivan Storti/SantosFC

O Santos entrou de vez no mercado da economia digital. O time presidido por Andres Rueda ganhará, a partir de 26 de outubro, um token baseado no mecanismo de solidariedade da Fifa, chamado TOKEN DA VILA. Com isso, os torcedores do Peixe e seus admiradores podem ajudar o clube a seguir sua reestruturação financeira e ainda investir num produto ligado a uma cesta formada por Meninos da Vila, como Neymar Jr.O token, que custará R$ 50 cada na sua oferta inicial, é lastreado no direito que o Santos tem sobre 12 jogadores que o clube formou através do mecanismo de solidariedade da Fifa, que estabelece que um percentual de até 5% sobre cada transferência do jogador seja retornado aos clubes que o formaram entre os 12 e 23 anos. Com isso, o TOKEN DA VILA será remunerado toda vez que acontecer uma transferência onerosa de um dos jogadores da cesta. Serão cerca de 600 mil tokens, que totalizam uma oferta de R$ 30 milhões ao mercado.

- Contamos com o apoio da nossa imensa torcida para que o produto seja um sucesso e possamos seguir nesse caminho de reestruturação financeira que essa gestão tem buscado desde o início. Essa operação é muito interessante, porque ganha o clube, gerando receita nova, ganha o Mercado de Bitcoin tendo o Santos na sua prateleira de clientes e certamente ganhará o comprador do Token da Vila, porque a expectativa de transacionar esses atletas listados é extremamente alta - explica executivo de marketing do Santos, Rafael Soares.- O Token da Vila deve atrair a atenção de muita gente, e não apenas do torcedor santista. O Peixe é um clube reconhecido em fornecer novos jogadores para a Seleção, é o time que revelou Pelé, o Rei do Futebol, que jogou praticamente toda a sua carreira no clube. O Santos sempre manteve essa tradição de revelar craques, como os que estão no token, e isso fortalece muito a proposta de nosso produto - explica Ronaldo Faria, diretor do MBDA. - É uma oportunidade rara de apostar em jogadores promissores se utilizando da tecnologia mais moderna para proteger esse investimento - acrescenta.

Esse é justamente um grande diferencial do token do Santos: a cesta é formada por jogadores jovens que têm uma carreira ascendente e contam com grande potencial de valorização, sobretudo no ano que vem, quando acontece a próxima Copa do Mundo. Além do craque Neymar Jr., também estão na cesta Gabriel Barbosa, atual artilheiro da Copa Libertadores, Rodrygo, Alex Sandro e Lucas Veríssimo, jogadores convocados regularmente para a Seleção Brasileira e também Emerson Palmieri, naturalizado italiano, convocado regularmente para a seleção italiana campeã da Eurocopa deste ano.

CRONOGRAMA DA OFERTA DOS TOKENS

Nos quatro primeiros meses de oferta primária do Token da Vila, o valor unitário do token se mantém com valor fixo (R$50,00 cada), e após este período será aberto o mercado secundário onde o preço do token varia de acordo com a oferta e demanda do mercado, e os investidores terão a oportunidade de comprar e vender os tokens de acordo com a flutuação de preço.

Jogadores da cesta• Alan Patrick (Shakhtar Donetsk da Ucrânia);• Alex Sandro (Juventus de Turim, Itália);• Caio Henrique (Monaco, França);• Emerson Palmieri (Olympique Lyon, França);• Gabriel Barbosa (Flamengo, Brasil);• Gustavo Henrique (Flamengo, Brasil);• Jean Lucas, (Monaco, França);• Kaio Jorge (Juventus, Itália);• Lucas Veríssimo (Benfica, Portugal);• Neymar Jr (Saint-Germain, França);• Rodrygo Goes (Real Madrid, Espanha)• Yuri Alberto (Internacional, Brasil).

Live de lançamento do token do Santos

26 de outubro às 19hYoutube do Santos https://www.youtube.com/channel/UC0uRT_armQXqds_rjTjqJ0gParticipantes Santos: Léo e Renato (ex-jogadores).Participantes do Mercado Bitcoin: Guto Antunes e Ronaldo Faria

Sobre o Mercado Bitcoin

O Mercado Bitcoin é a maior plataforma de negociação de criptomoedas e ativos alternativos da América Latina. A empresa, que oferece liberdade, segurança e liquidez nas negociações, está entre as 25 exchanges mais confiáveis do mundo para negociar criptoativos, segundo estudo conduzido pelo Blockchain Transparency Institute (BTI). Com 3 milhões de clientes e mais de R$ 40 bilhões já negociados desde sua criação em 2013, a empresa está transformando a relação das pessoas com seu próprio dinheiro e democratizando o acesso a ativos alternativos com liquidez e segurança.

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