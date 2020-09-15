Santos lança terceiro uniforme com escudo retrô; veja imagens da camisa

Crédito: Divulgação;Santos FC

O Santos divulgou imagens de sua terceira camisa para a temporada nas redes sociais. Em parceria com a Umbro, o uniforme do Peixe tem muitas referências ao passado do clube alvinegro.

A principal novidade é o escudo da camisa. Ele faz referência a década de 40, quando o Santos utilizou o símbolo. No ano de 1942, foi criado um novo escudo, com as letras SFC entrelaçadas em um fundo branco. O escudo foi utilizado até 1944, segundo o site oficial do clube.

Já a cor azul faz referência a cor da equipe no começo de sua história. “De um passado e um presente só de glórias.⁣ Uma história que não se apaga. Da cor que traz as suas origens e do escudo sua tradição. Criado na Inglaterra. Recriado por nós”, escreveu o clube nas redes sociais.