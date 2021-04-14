Santos lança novos uniformes para a temporada com temática de "raios"

O Santos lançou os novos uniformes I e II para a temporada na manhã desta quarta-feira (14). Com a temática de raios fazendo alusão aos Meninos da Vila, as camisas foram lançadas no dia em que o clube completa 109 anos de existência. A Umbro em parceira com o Santos também lançou um filtro no Instagram.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNovos uniformes do Santos foram lançados nesta quarta-feira (Divulgação/Umbro)Os uniformes dessa temporada são da Umbro, empresa que tem seu último ano de contrato com o Peixe. Em entrevista na última segunda-feira, o presidente Andres Rueda diz que o clube quer decidir quem será sua fornecedora de artigo esportivo para a temporada 2022 até o meio do ano. Existe a possibilidade da Umbro permanecer, assim como o Santos também está disposto a conversar com outras empresas.

A Santos Store, loja oficial do Santos na Internet (santosstore.com.br), e o portal da Umbro Brasil (umbro.com.br) farão a pré-venda já nesta quarta (14), data de aniversário do Clube.

No sábado e domingo (17 e 18) serão realizadas as vendas exclusivas nos dois endereços. Os torcedores poderão adquirir as camisas pelo preço sugerido de R$289,90, ou no modelo feminino pelo preço de R$ 239,90, lembrando que membros do Programa Sócio Rei têm 10% de desconto na compra da camisa oficial na Santos Store on-line.- Nada melhor do que festejar um aniversário e ganhar um presente que todos desejam. Qual torcedor santista não quer vestir nosso manto? As camisas ficaram lindas e remetem à nossa história, nossos raios, tão poderosos quando estão nos gramados. O parabéns ao Santos FC será bem mais feliz - afirma o presidente do Santos, Andres Rueda.

O conceito dos raios percorre por inteiro os uniformes. Na camisa 1, toda branca com detalhes pretos, os símbolos formam um grafismo em toda a parte frontal, assim como nas costas e nos punhos. Já os detalhes nas mangas e na lateral das camisas mesclam a estética das calçadas da cidade de Santos com os diamantes da Umbro.

O segundo manto segue ideia similar. Tradicionalmente listrado, ele possui faixas pretas que carregam grafismos de raios cinzas, trazendo uma estética moderna, além de detalhes que dão movimento e textura para a peça. A lateral da camisa segue as tendências indicadas na primeira camisa.

- As camisas ainda terão dois selos exclusivos criados pela Umbro em conjunto com o Peixe, celebrando a temática dos mantos. O primeiro, na parte interna da gola, contém o escudo estilizado do clube junto aos dizeres “Onde Nascem os Raios” e um desenho que remete a uma chuva de raios. O segundo, na parte interna da barra da camisa, é similar ao primeiro em seus elementos, mas carrega os dizeres “O Santos é o clube onde nascem os Raios – Meninos da Vila”.

Os uniformes de goleiros, também com grafismos estilizados que permitem um visual híbrido entre o clássico e o moderno, estarão nas cores preta (com detalhes em amarelo), azul (com cinza) e cinza (com azul). Todos os uniformes também carregarão as siglas “S.F.C.” na barra da camisa.