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Santos lança campanha de combate à violência doméstica

Em parceria com a Associação Fala Mulher e a empresa Sono Quality, clube alerta quanto ao crescimento das agressões femininas durante a pandemia...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 20:26

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 20:26

Crédito: Reprodução/Instagram Santos FC
O Santos FC, em parceria com a empresa Sono Quality (patrocinadora das Sereias da Vila) e a Associação Fala Mulher, entidade de Direitos Humanos direcionada a proteção às mulheres, abraçou uma campanha contra a violência feminina, que aumentou 50% durante a pandemia, segundo dados do Tribuna de Justiça do Rio de Janeiro, em março.
A ação visa a conscientização das mulheres no combate aos casos de agressões, ilustrando ações que representam a violência doméstica, como tapa, perseguição, empurrão e xingamento. Em todos esses casos, o acesso à denúncia se encontra através no ramal 180.
Indo além, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a Baixada Santista registrou o triplo de casos de feminicídio, homicídio direcionado contra mulheres, no último ano. Situações como essa representam o último estágio da violência doméstica, quando o agressor dizima a vida da mulher.

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