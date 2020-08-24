Santos lança campanha de combate à violência doméstica

Crédito: Reprodução/Instagram Santos FC

O Santos FC, em parceria com a empresa Sono Quality (patrocinadora das Sereias da Vila) e a Associação Fala Mulher, entidade de Direitos Humanos direcionada a proteção às mulheres, abraçou uma campanha contra a violência feminina, que aumentou 50% durante a pandemia, segundo dados do Tribuna de Justiça do Rio de Janeiro, em março.

A ação visa a conscientização das mulheres no combate aos casos de agressões, ilustrando ações que representam a violência doméstica, como tapa, perseguição, empurrão e xingamento. Em todos esses casos, o acesso à denúncia se encontra através no ramal 180.