Santos joga para defender invencibilidade de doze partidas

O Santos tem um objetivo bem definido na partida contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira (14), às 20h30, na Vila Belmiro: defender a invencibilidade de doze jogos na temporada. Desde a derrota para o Flamengo, dia trinta de agosto, o Peixe não sabe o que é sair de campo derrotado. De lá para cá, foram seis empates e seis derrotas, contando Brasileirão e Copa Libertadores. O Peixe derrotou Ceará, Atlético-MG, Delfín-EQU, Olimpia-PAR, Goiás e Grêmio, e empatou com Vasco, São Paulo, Olimpia-PAR, Botafogo, Fortaleza e Corinthians.

Com o bom desempenho, o Santos está na sexta colocação do Brasileirão, com 24 pontos, a dois pontos do São Paulo, primeiro no G4 e a seis pontos do Atlético-MG, líder da competição. O clube está a frente de elencos mais valiosos e considerados melhores, como Palmeiras e Grêmio.

Já na Libertadores, a equipe é a líder do Grupo G com treze pontos e já está classificada às oitavas de final da competição de forma invicta, com . Além disso, briga com o Palmeiras pela melhor campanha da primeira fase entre todos os clubes da competição continental.

O clima é bom na Vila Belmiro. Cuca também tem sido importante nos bastidores e os jogadores se tratam como uma família.