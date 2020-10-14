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futebol

Santos joga para defender invencibilidade de doze partidas

Comandados do técnico Cuca tem seis vitórias e seis empates e não perdem há mais de um mês. Equipe quer vencer para encostar nos líderes da competição nacional...

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2020 às 08:00
O Santos tem um objetivo bem definido na partida contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira (14), às 20h30, na Vila Belmiro: defender a invencibilidade de doze jogos na temporada. Desde a derrota para o Flamengo, dia trinta de agosto, o Peixe não sabe o que é sair de campo derrotado. De lá para cá, foram seis empates e seis derrotas, contando Brasileirão e Copa Libertadores. O Peixe derrotou Ceará, Atlético-MG, Delfín-EQU, Olimpia-PAR, Goiás e Grêmio, e empatou com Vasco, São Paulo, Olimpia-PAR, Botafogo, Fortaleza e Corinthians.
Com o bom desempenho, o Santos está na sexta colocação do Brasileirão, com 24 pontos, a dois pontos do São Paulo, primeiro no G4 e a seis pontos do Atlético-MG, líder da competição. O clube está a frente de elencos mais valiosos e considerados melhores, como Palmeiras e Grêmio.
Já na Libertadores, a equipe é a líder do Grupo G com treze pontos e já está classificada às oitavas de final da competição de forma invicta, com . Além disso, briga com o Palmeiras pela melhor campanha da primeira fase entre todos os clubes da competição continental.
O clima é bom na Vila Belmiro. Cuca também tem sido importante nos bastidores e os jogadores se tratam como uma família.
- Estou vivendo um momento especial em minha carreira e isso eu divido com todos aqui no grupo. Temos uma família e todos querem o melhor para o Santos. Isso é o mais importante. Vamos ter um jogo difícil diante do Atlético, que vem de vitória. Temos que fazer uma boa partida para vencermos novamente e, quem sabe, para entrarmos no G4. Vamos lutar muito por isso - afirmou o atacante em entrevista ao LANCE!.

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