Santos joga mal e fica no empate contra o Juventude na Vila Belmiro

Em um jogo feio, o Santos não teve inspiração e apenas empatou em 0 a 0 com o Juventude na noite deste sábado, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Peixe assumiu provisoriamente a nona colocação na classificação, com quatro pontos ganhos.
Na próxima rodada, quinta-feira, o Santos volta a campo para enfrentar o Fluminense, no Rio de Janeiro.O jogo
O Santos teve muita dificuldade na criação das jogadas no primeiro tempo. A única jogada de perigo do Peixe saiu aos 44 minutos, em cruzamento do zagueiro Luiz Felipe em que o atacante Kaio Jorge se antecipou ao goleiro Marcelo Carné, mas cabeceou para fora.
No intervalo, o técnico Fernando Diniz trocou o zagueiro Luiz Felipe pelo atacante Marcos Leonardo. O volante Alison passou a atuar como zagueiro, mas o Santos continuou sem criatividade para tentar vencer a boa marcação armada pelo Juventude.
O Santos só ameaçou em uma cobrança de falta do atacante Marinho, aos 35 minutos, mas a bola passou por cima do gol de Marcelo Carné. FICHA TÉCNICASANTOS 0 X 0 JUVENTUDELocal: Vila Belmiro, Santos (SP)Data-Hora: 12/6/2021 - 19hÁrbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAssistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa FarinhaVAR: Rodrigo Nunes de SáPúblico/renda: Portões FechadosCartões amarelos: Jean Mota e Luan Peres (SAN), Elton e Castilho (JUV)
SANTOS: John, Pará (Madson, aos 35'/2ºT), Luiz Felipe (Marcos Leonardo, no intervalo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz
JUVENTUDE: Marcelo Carné, Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e Alyson; Elton, Castilho e Chico (Fernando Pacheco, aos 33'/2ºT); Capixaba (Bruninho, aos 46'/2ºT), Wescley (Matheus Jesus, aos 50'/2ºT) e Marcos Vinícius. Técnico: Marquinhos Santos