Santos já teve dez jogadores com lesão ou desconforto musculares em 2021

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Em meio ao calendário do futebol pandêmico desde julho do ano passado em atividade, o Santos tem sofrido com o departamento médico e soma dez jogadores do elenco profissional que estão ou tiveram lesões ou desconforto musculares na temporada.Na zaga, o caso vai recente é de Kaiky, que sofreu uma lesão e grau 2 no reto femoral durante o treinamento da última sexta-feira e deve desfalcar o Santos por um mês.

Luiz Felipe chegou a sentir um desconforto no músculo adutor da perna esquerda no primeiro tempo da vitória do Santos por 1 a 0 sobre a Chapecoense, mas já se recuperou e vêm sendo titular nas últimas partida. Danilo B0za sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda durante um dos treinos do clube antes do duelo contra a Chape, porém voltou aos treinos na última semana.Na lateral-esquerda, Felipe Jonatan e Moraes tiveram uma lesão de grau 1 na coxa direita. Felipe Jonatan voltou a atuar e vêm sendo titular, mas Moraes perdeu a vaga para o camisa 3 e segue sendo relacionado para as partidas.

No meio de campo, o volante Alison, que se despediu no Peixe semana passada, sentiu um desconforto na perna esquerda ainda no Paulista. Vinicius Zanocelo sentiu um desconforto na coxa direita durante os treinos e voltou aos treinamentos nesta segunda.

No ataque, Kaio Jorge, que deixou o Santos no mês passado, sofreu com uma lesão na coxa ainda no início da temporada e oscilou diversas vezes. Ele, inclusive, voltou a sentir uma lesão no treino da Juventus nesta segunda-feira.

O atacante Lucas Braga sofreu uma lesão de grau 1 na posterior da coxa esquerda quando era uma dos artilheiros na equipe diante o Cianorte na Copa do Brasil.