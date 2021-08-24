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futebol

Santos já teve dez jogadores com lesão ou desconforto musculares em 2021

Zagueiro Kaiky foi o último caso de lesão muscular no Peixe. Vinícius Zanocelo voltou aos treinos nesta segunda e atacante Marinho segue fora das atividades...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 10:46

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 10:46
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Em meio ao calendário do futebol pandêmico desde julho do ano passado em atividade, o Santos tem sofrido com o departamento médico e soma dez jogadores do elenco profissional que estão ou tiveram lesões ou desconforto musculares na temporada.Na zaga, o caso vai recente é de Kaiky, que sofreu uma lesão e grau 2 no reto femoral durante o treinamento da última sexta-feira e deve desfalcar o Santos por um mês.
Luiz Felipe chegou a sentir um desconforto no músculo adutor da perna esquerda no primeiro tempo da vitória do Santos por 1 a 0 sobre a Chapecoense, mas já se recuperou e vêm sendo titular nas últimas partida. Danilo B0za sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda durante um dos treinos do clube antes do duelo contra a Chape, porém voltou aos treinos na última semana.Na lateral-esquerda, Felipe Jonatan e Moraes tiveram uma lesão de grau 1 na coxa direita. Felipe Jonatan voltou a atuar e vêm sendo titular, mas Moraes perdeu a vaga para o camisa 3 e segue sendo relacionado para as partidas.
No meio de campo, o volante Alison, que se despediu no Peixe semana passada, sentiu um desconforto na perna esquerda ainda no Paulista. Vinicius Zanocelo sentiu um desconforto na coxa direita durante os treinos e voltou aos treinamentos nesta segunda.
No ataque, Kaio Jorge, que deixou o Santos no mês passado, sofreu com uma lesão na coxa ainda no início da temporada e oscilou diversas vezes. Ele, inclusive, voltou a sentir uma lesão no treino da Juventus nesta segunda-feira.
O atacante Lucas Braga sofreu uma lesão de grau 1 na posterior da coxa esquerda quando era uma dos artilheiros na equipe diante o Cianorte na Copa do Brasil.
Por fim, Marinho que segue fora do Santos e sem previsão de retorno. O atacante passou por um procedimento para tratar das dores na coxa esquerda e o tratamento provocou um hematoma interno na coxa do jogador. A conduta do Departamento Médico no caso do camisa 11 abriu um incomodo no Peixe e mudanças podem acontecer no setor.

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