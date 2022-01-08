Santos investe R$ 1 milhão e busca parcerias para melhor o DM

O Departamento de Saúde e Performance do Santos realizou um levantamento nas áreas de fisioterapia, fisiologia e preparação física, listando prioridades para compra de equipamentos. O valor levantado para a aquisição e a manutenção de todo o material é de R$ 1 milhão, sendo R$ 615 mil para as prioridades definidas.Alguns já estão aprovados e em processo de negociação. Já na academia, equipamentos para a sala de musculação chegam para a pré-temporada, que terá início neste domingo. O elenco vai se reapresentar após o almoço e segunda-feira serão realizados exames cardiológicos.

O clube também negocia uma parceria para a aquisição de aparelhos sem custos para melhorar a estrutura do setor, que foi muito criticado pelo alto número de lesões e demora na volta dos atletas na última temporada.Segundo o coordenador do Departamento de Saúde e Performance, Charles Costa, o plano de reestruturação é baseado nas demandas mais importantes para o melhor funcionamento do setor.

“O afastamento do atleta das atividades em campo traz incalculável prejuízo técnico-financeiro ao clube. Com essa reestruturação, poderemos atender as atuais necessidades”, afirma.

“A cada ano novos desafios são impostos ao setor. A alta exigência física imposta aos atletas, calendários de jogos que não permitem plena recuperação, os frequentes desequilíbrios biomecânicos, impõem uma excessiva demanda de ações preventivas e terapêuticas”, ressalta Charles Costa.