Santos instala cabine de descontaminação no CT Rei Pelé

Crédito: Ivan Srtori/Santos FC

O Santos instalou nesta sexta-feira um túnel de descontaminação na entrada do CT Rei Pelé. A medida junta-se aos display com sabonete líquido e álcool em gel instalados na dependência do Centro de Treinamentos para que o protocolo de sanitarização do clube seja cumprido pelos envolvidos no retorno das atividades.

Conforme publicado anteriormente pelo LANCE!, o clube havia orçado a aquisição do equipamento, mas fazia as últimas análises e consultorias para definir a viabilidade da instalação.

– Felizmente conseguimos instalar essa cabine, que é mais uma medida importante contra a COVID-19. Assim que os atletas e funcionários chegam ao CT, vão direto para esse túnel, ficam ali por volta de dez segundos e fazem uma rotação – disse o Dr. Ricardo Galotti, coordenador do Departamento Médico, ao site do Santos FC.

– Lá dentro eles recebem um spray com uma substância diluída em água e clorexidina, que ajuda eliminar a COVID-19 ao corpo – completou.E MAIS:Ivonei fala sobre a importância paterna em sua trajetória no SantosJoia do Santos admite desejo em jogar e afirma: 'Vou puxar a responsabilidade'Fisioterapeuta do Santos explica avaliações dos atletas antes da volta aos treinos: 'Situação atípica'Santos acumula R$ 16,5 milhões com juros e multas em sanções impostas pela FifaHá 61 anos, Pelé provou por que a Inter de Milão queria tirá-lo do SantosDe acordo com o coordenador médico santista, embora a cabine seja um elemento importante ela serve para somar com os demais hábitos de prevenção ao novo coronavírus.

– Claro que não é uma medida isolada, mas vem agregar o uso da máscara e álcool em gel, lavagem das mãos com sabão, distanciamento etc. Estamos procurando de todas as formas minimizar o problema e evitar o contágio – concluiu Galotti.