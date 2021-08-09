Santos inscreve Wagner Leonardo e retira cinco na lista da Sul-Americana

Classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o Santos fez mudanças na lista dos jogadores inscritos na competição, que só pode ser realizada a cada nova fase.A grande novidade na lista é o zagueiro Wagner Leonardo, que está de volta ao clube após o empréstimo ao Náutico e não estava regularizado no clube antes do início das oitavas de final.
O Peixe também tirou cinco nomes da lista: o zagueiro Luan Peres (Olympique de Marseille-FRA) e o atacante Kaio Jorge (Juventus-ITA) que foram vendidos ao futebol europeu; o zagueiro Alex (Famalicão-POR) e o volante Alison (Al Hazem, da Arábia Saudita), que também possuem saídas encaminhadas para venda, e o meia Lucas Lourenço, que está emprestado ao Londrina.
A lista do Santos agora conta com 46 nomes. Em caso de classificação para as semifinais, o clube poderá fazer mais três substituições na lista.O Santos enfrenta o Libertad nesta fase da Sul-Americana. O primeiro jogo acontece nesta quinta-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro e a decisão será semana que vem no Paraguai. Gol fora de casa é um dos critérios de desempate na competição. Nas oitavas de final, o Peixe eliminou o Independiente pelo placar agregado de 2 a 1.
Veja os inscritos do Santos para a Sul-Americana:
Goleiros:
1 – John31 – Diogenes34 – João Paulo46 – Matheus Saldanha50 – Paulo Mazoti
Laterais:
3 – Felipe Jonatan13 – Madson16 – Cadu21 – Pará33 – Sandro42 – Moraes
Zagueiros:
2 – Luiz Felipe4 – Derick6 – Gustavo Moreira14 – Wagner Leonardo22 – Danilo Boza26 – Robson Reis28 – Kaiky45 – João Cubas
Meio-campistas:
7 – Carlos Sánchez8 – Jobson10 – Gabriel Pirani15 – Ivonei17 – Vinicius Balieiro18 – Felipe Carvalho20 – Camacho24 – Kevin Malthus25 – Vinicius Zanocelo32 – Victor Yan35 – Lucas Barbosa41 – Jean Mota
Atacantes:
11 – Marinho12 – Raniel19 – Bruno Marques23 – Marcos Guilherme27 – Ângelo29 – Fernandinho30 – Lucas Braga36 – Marcos Leonardo38 – Wesley Santos39 – Alexandre Tam40 – Anderson Ceará43 – Renyer47 – Brayan Kruger48 – Rwan49 – Lucas Venuto