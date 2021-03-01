Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos inscreve Sabino, Anderson Ceará e mais uma promessa da base no Paulistão

Zagueiro retornou de empréstimo ao Coritiba e meia do CRB. Lateral Pedrinho também está na lista e pode ter oportunidade nas próximas rodadas da competição...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 18:04

Crédito: Divulgação/Coritiba
O Santos inscreveu mis três jogadores no Campeonato Paulista, sendo dois na lista A e outro na lista B, reservada para os jogadores formados nas categorias de base.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNa lista A, o Peixe inscrever o zagueiro Sabino e o meia Anderson Ceará. Os dois voltaram de empréstimo recentemente e podem ganhar uma chance com o técnico Ariel Holan. Sabino estava no Coritiba e Ceará estava emprestado ao Ceará.
Com isso, o Santos chega a 20 inscritos na lista A. O clube pode relacionar até 26 jogadores nessa lista e tem até o dia 9 de abril para completá-la. Lesionados, o lateral-direito Madson e o zagueiro Laércio e o atacante Kaio Jorge ainda estõ fora da lista inicial, assim como o uruguaio Carlos Sánchez e o atacante Raniel. O volante Guilherme Nunes também não foi inscrito.Na lista B, o Santos inscreveu o lateral-esquerdo Pedrinho Scaramussa e chegou a 13 atletas. Os clubes podem inscrever quantos jogadores quiserem na lista de atletas da base.
Veja a lista A do Santos
Goleiros: João Paulo, John e VladimirLaterais: Pará e Felipe JonatanZagueiros: Alex, Luan Peres, Luiz Felipe, Sabino e Wagner LeonardoVolantes: Alison e Vinícius BalieiroMeia: Jean Mota e Anderson CearáAtacantes: Arthur Gomes, Bruno Marques, Lucas Braga, Marinho, Tailson e Soteldo
Veja a lista B do Santos
Goleiros: Paulo MazotiLaterais: Sandro, Mikael e PedrinhoZagueiros: Kaiky Fernandes e Robson ReisVolantes: Sandry e IvoneiMeia: Lucas Lourenço e Kevin MalthusAtacantes: Allanzinho, Ângelo e Gabriel Pirani

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados