Santos inscreve Sabino, Anderson Ceará e mais uma promessa da base no Paulistão

O Santos inscreveu mis três jogadores no Campeonato Paulista, sendo dois na lista A e outro na lista B, reservada para os jogadores formados nas categorias de base.
Na lista A, o Peixe inscrever o zagueiro Sabino e o meia Anderson Ceará. Os dois voltaram de empréstimo recentemente e podem ganhar uma chance com o técnico Ariel Holan. Sabino estava no Coritiba e Ceará estava emprestado ao Ceará.
Com isso, o Santos chega a 20 inscritos na lista A. O clube pode relacionar até 26 jogadores nessa lista e tem até o dia 9 de abril para completá-la. Lesionados, o lateral-direito Madson e o zagueiro Laércio e o atacante Kaio Jorge ainda estõ fora da lista inicial, assim como o uruguaio Carlos Sánchez e o atacante Raniel. O volante Guilherme Nunes também não foi inscrito.Na lista B, o Santos inscreveu o lateral-esquerdo Pedrinho Scaramussa e chegou a 13 atletas. Os clubes podem inscrever quantos jogadores quiserem na lista de atletas da base.
Veja a lista A do Santos
Goleiros: João Paulo, John e VladimirLaterais: Pará e Felipe JonatanZagueiros: Alex, Luan Peres, Luiz Felipe, Sabino e Wagner LeonardoVolantes: Alison e Vinícius BalieiroMeia: Jean Mota e Anderson CearáAtacantes: Arthur Gomes, Bruno Marques, Lucas Braga, Marinho, Tailson e Soteldo
Veja a lista B do Santos
Goleiros: Paulo MazotiLaterais: Sandro, Mikael e PedrinhoZagueiros: Kaiky Fernandes e Robson ReisVolantes: Sandry e IvoneiMeia: Lucas Lourenço e Kevin MalthusAtacantes: Allanzinho, Ângelo e Gabriel Pirani