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futebol

Santos inscreve promessas da base no Paulistão para suprir ausências

Yuri Alberto, Sasha e Everson não fazem mais parte do elenco santista e foram substituídos por Marcos Leonardo, Allanzinho e Jonh, respectivamente. Veja a lista completa...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 23:24

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 23:24

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
As categorias de base serão fundamentais para o Santos nesta temporada. Sem poder contratar e com desfalques de Yuri Alberto, Sasha e Everson, o Peixe aposta nas jovens promessas para ter sucesso na temporada. Prova disso é a nova lista do Paulistão. O clube inscreveu dois atacantes jovens, o centroavante Marcos Leonardo, de 17 anos, e o ponta Allanzinho, de 20.
A dupla é considerada promessa dentro do CT Rei Pelé e renovaram o contrato com o Santos recentemente. Eles ainda não treinam com o elenco profissional e não foram promovidos, mas o técnico Jesualdo Ferreira monitora a dupla há muito tempo. Allanzinho chegou a ser relacionado para algumas partidas na temporada passada, mas acabou não sendo utilizado.
Outro que entrou na lista foi o goleiro John, que já treina com os profissionais há bastante tempo, e substitui Everson, que pediu rescisão de contrato na Justiça.
Outros dois Meninos da Vila que foram promovidos pela comissão técnica são os meias Ivonei, de 18 anos, e Anderson Ceará, que tem 21 anos.
Veja a lista de inscritos do Santos no Paulistão
Goleiros: Vladimir, João Paulo e JohnLaterais: Pará, Madson e Felipe JonatanZagueiros: Lucas Veríssimo, Luan Peres e Luiz FelipeMeio-campistas: Jean Mota, Carlos Sánchez, Alison, Diego Pituca e JobsonAtacantes: Soteldo, Marinho, Raniel, Uribe, Lucas Venuto e Arthur Gomes
Lista B, formada por atletas das categorias de base:
Zagueiros: Wagner Leonardo e Alex NascimentoMeio-campistas: Sandry, Ivonei e Anderson CearáAtacantes: Kaio Jorge, Marcos Leonardo, Allanzinho, Renyer e Tailson

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