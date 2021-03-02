Santos inscreve o volante Guilherme Nunes na lista A do Paulistão

O Santos inscreveu mais um jogador na lista A do Campeonato Paulista. O volante Guilherme Nunes foi inscrito na competição nesta terça-feira. Ele estava emprestado a Portuguesa em 2020 e ganhou poucas chances com o técnico Cuca. O jogador espera ser aproveitado com Ariel Holan.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaAgora, sobram apenas cinco vagas na lista principal do Santos no Pualistão. O clube pode relacionar até 26 jogadores nessa lista e tem até o dia 9 de abril para completá-la (21 vagas até agora estão ocupadas). Lesionados, o lateral-direito Madson e o zagueiro Laércio e o atacante Kaio Jorge ainda estão fora da lista inicial, assim como o uruguaio Carlos Sánchez e o atacante Raniel.
Na lista B, o Santos inscreveu 13 jogadores, mas as equipes poderão fazer inscrições sem limite pois a lista secundária é destinada aos atletas da base.Veja a lista A do Santos
Goleiros: João Paulo, John e VladimirLaterais: Pará e Felipe JonatanZagueiros: Alex, Luan Peres, Luiz Felipe, Sabino e Wagner LeonardoVolantes: Alison, Vinícius Balieiro e Guilherme NunesMeia: Jean Mota e Anderson CearáAtacantes: Arthur Gomes, Bruno Marques, Lucas Braga, Marinho, Tailson e Soteldo
Veja a lista B do Santos
Goleiros: Paulo MazotiLaterais: Sandro, Mikael e PedrinhoZagueiros: Kaiky Fernandes e Robson ReisVolantes: Sandry e IvoneiMeia: Lucas Lourenço e Kevin MalthusAtacantes: Allanzinho, Ângelo e Gabriel Pirani