Santos inscreve mais cinco jogadores na Copa Libertadores

O Santos completou a lista de 50 inscritos na Copa Libertadores com mais cinco jogadores: os goleiros Paulo Mazotti e Matheus Saldanha, o zagueiro Derick, o volante Victor Yan e o atacante Lucas Venuto.A lista segue com cinco jogadores que já deixaram o clube: os zagueiros Laércio (Chapecoense), Wagner Leonardo (Náutico) e Sabino (Sport) e os atacantes Tailson (Coritiba) e Arthur Gomes (Atlético-GO).
Jogadores que se recuperam de lesão, com Carlos Sánchez, Jobson e Sandry seguem na lista. A exceção é o atacante Raniel, que segue sem previsão de volta.Confira a lista de inscritos do Santos
GoleirosVladimirJohnJoão PauloPaulo MazottiMatheus Saldanha
LateraisFelipe JonatanParáCaduMikaelMadsonPedro ScaramussaSandro
ZagueirosLuiz FelipeLaércioLuan PeresRobsonKaikyJhonnathanSabinoAlexWagner PalhaDerick
Meio-campistasAlisonSánchezJobsonVinicius BalieiroGuilherme NunesGabriel PiraniLucas BarbosaKevin MalthusLucas LourençoSandryJean MotaIvoneiVictor Yan
AtacantesKaio JorgeSoteldoMarinhoCopeteBruno MarquesArthur GomesFernandinhoÂngeloAllanzinhoLucas BragaMarcos LeonardoTailsonAnderson CearáRenyerLucas Venuto