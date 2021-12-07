Santos inscreve Lacava e Lucas Lourenço na Copa São Paulo. Veja a lista

O Santos inscreveu 29 jogadores para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Por conta da pandemia da COVID-19, a edição que seria realizada em 2021 foi cancelada. A competição terá início no dia 2 de janeiro e a final será no dia 25 de janeiro. As datas programadas para os jogos poderão sofrer alterações, tanto por conta das emissoras que transmitirão a competição e também pelos pelos órgãos públicos.Entre alguns nomes na lista obtida com exclusividade pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE estão jogadores que integram o elenco profissional e até garotos da categoria Sub-17. O goleiro Diógenes hoje é o terceiro goleiro da equipe principal hoje e tem sido relacionado para todos os jogos. O zagueiro Derick já atuou no profissional e o defensor boliviano Zabala foi contratado ao Palmeiras nesta temporada.

O meia Lucas Lourenço voltou de empréstimo do Londrina e estava treinando pela categoria Sub-23. Já o venezuelano Matías Lacava estreou pelo profissional, mas vai descer para a disputa da competição. O garoto Hyan é destaque do Sub-17 e um dos mais novos da relação.Rwan Seco está inscrito, mas o Santos ainda precisa exercer a opção de compra ao Flamengo de Guarulhos. O contrato do atacante termina dia 31 de dezembro e o Peixe tem o direito exclusivo de compra até o término do vínculo. São cerca de R$ 700 mil por 70% dos direitos do camisa 10.

A Copinha 2022 conta com jogadores que nasceram entre os anos de 2001 e 2006. A inscrição dos atletas pelos clubes foi feita até 30 de novembro, sem permissão de substituições de atletas presentes na lista inicial, que englobará até 30 atletas. Até a data de início do certame, a lista será cortada para 25 atletas que poderão atuar na Copa São Paulo.

O formato da competição ainda não foi anunciado, assim como os participantes que será divulgado na próxima segunda-feira (13) junto aos grupos e as sedes. A última exibição da Copinha foi realizada em 2020 com o título do Internacional. Nessa mesma edição, o Santos foi eliminado pela Ponte Preta nos pênaltis.

Goleiros

1-Diógenes12-Breno Sossai24-Eduardo Araújo

Zagueiros

2-Derick6-Leo Zabala13-Gustavo15-Jonhatan26-Jair de Paula

Laterais

4-Sandro23-Andrey Quintino14-Cadu3-Pedro Scaramussa15-Lucas Pires

Volantes

8-Jão Victor (Balão)16-Matheus Nunes27-Rafael Moreira21-Ed Carlos28-Hyan30-Victor Yan

Meias

10-Rwan Seco17- Weslley Patati29-Alex Fernandes18-Lucas Lourenço11-Lucas Barbosa

Atacantes

7- Matías Lacava20-Renyer19-Fernandinho22-Nikão09- Victor Michel

Lista de Reposição

1-Gustavo2-Bontempo3-Kaio