futebol

Santos iguala maior série sem vitórias em jogos oficiais desde 2014

Com o empate diante do Ceará, o Peixe chegou a marca de 9 partidas sem vitórias...
LanceNet

20 set 2021 às 09:49

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 09:49

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Com o empate diante do Ceará no último sábado, o Santos atingiu uma série de nove jogos sem vencer, o seu maior jejum de vitórias em partidas oficiais desde a temporada de 2014. A última vitória do Peixe aconteceu no dia 12 de agosto sobre o Libertad por 2 a 1, na Vila Belmiro, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Desde então, são cinco derrotas e quatro empates.Em 2014, a equipe terminou o Campeonato Brasileiro na 9ª colocação com 53 pontos. Naquele ano, o Peixe também teve uma sequência de nove jogos sem vitória, sendo sete pelo Brasileirão e dois pela Copa do Brasil. Foram cinco derrotas (Cruzeiro, Fluminense, Corinthians, Internacional e São Paulo) e quatro empates (Chapecoense, Athletico-PR, Cruzeiro e Mogi-Mirim).
No ano de 2018, o Santos chegou a ter uma sequência de dez jogos sem vencer, mas duas partidas foram amistosos diante Monterrey e Querétaro. Foram quatro derrotas (Monterrey, América-MG, Cruzeiro e Atlético-MG) e seis empates (Querétaro, Palmeiras, Chapecoense, Flamengo, Botafogo e Ceará).Veja a lista completa de 2014:
22/10: Santos 0 x 1 Fluminense - Brasileiro29/10: Cruzeiro 1 x 0 Santos - Copa do Brasil02/11: Santos 1 x 2 Internacional - Brasileiro05/11: Santos 3 x 3 Cruzeiro - Copa do Brasil09/11: Corinthians 1 x 0 Santos - Brasileiro16/11: Santos 0 x 1 Cruzeiro - Brasileiro19/11: Athletico-PR 1 x 1 Santos - Brasileiro23/11: Santos 0 x 1 São Paulo - Brasileiro
Veja a lista completa de 2018:
7/7 – Monterrey 1 x 0 Santos – Amistoso10/7 – Querétaro 0 x 0 Santos – Amistoso19/7 – Santos 1 x 1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro22/7 – Chapecoense 0 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro25/7 – Santos 1 x 1 Flamengo – Campeonato Brasileiro29/7 – Santos 0 x 1 América-MG – Campeonato Brasileiro1/8 – Santos 0 x 1 Cruzeiro – Copa do Brasil4/8 – Botafogo 0 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro8/8 – Ceará 1 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro12/8 – Atlético-MG 3 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro
Veja a lista completa de 2021:
18/8 – Fortaleza 1 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro19/8 – Libertad 1 x 0 Santos – Copa Sul-Americana22/8 – Santos 2 x 2 Internacional – Campeonato Brasileiro25/8 – Athletico-PR 1 x 0 Santos – Copa do Brasil28/8 – Santos 0 x 4 Flamengo – Campeonato Brasileiro4/9 – Cuiabá 2 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro11/9 – Santos 0 x 0 Bahia – Campeonato Brasileiro14/9 – Santos 0 x 1 Athletico-PR – Copa do Brasil19/9 – Ceará 0 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro

