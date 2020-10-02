Santos garante quase R$ 6 mi por classificação às oitavas da Liberta

O Santos vai ganhar um respiro na sua péssima situação financeira. Com a classificação às oitavas de final da Libertadores garantida, o clube irá receber da Conmebol cerca de 1,05 milhão de dólares, algo em torno de R$ 5,9 milhões.
Se chegar às quartas de final da competição continental, o Santos vai ganhar mais 1,5 milhão de dólares, cerca de R$ 8,4 milhões. Uma vaga nas semifinais vale US$ 2 milhões (R$ 11,2 milhões). O campeão da Libertadores fatura US$ 15 milhões (R$ 84 milhões aproximadamente).
A prioridade do novo presidente do Santos, Orlando Rollo e sua nova diretoria, é saldar as pendências com Hamburgo (ALE) e Huachipato (CHI), que já acionam o Peixe na Fifa, impedindo o clube a registrar novos atletas desde março.
O débito com esses clubes representa 45 milhões, mas ainda há a iminência de uma terceira punição, vinda das parcelas não pagas ao Atlético Nacional (COL), pela contratação do zagueiro Felipe Aguilar, vendido ao Athlético-PR em março, por R$ 10 milhões, por 50% dos direitos. Essa especificamente corresponde a R$ 7 milhões, totalizando em R$ 52 milhões a dívida que o Santos tem com outras equipes.