Santos garante quase R$ 6 mi por classificação às oitavas da Liberta

O Santos vai ganhar um respiro na sua péssima situação financeira. Com a classificação às oitavas de final da Libertadores garantida, o clube irá receber da Conmebol cerca de 1,05 milhão de dólares, algo em torno de R$ 5,9 milhões.

Se chegar às quartas de final da competição continental, o Santos vai ganhar mais 1,5 milhão de dólares, cerca de R$ 8,4 milhões. Uma vaga nas semifinais vale US$ 2 milhões (R$ 11,2 milhões). O campeão da Libertadores fatura US$ 15 milhões (R$ 84 milhões aproximadamente).

A prioridade do novo presidente do Santos, Orlando Rollo e sua nova diretoria, é saldar as pendências com Hamburgo (ALE) e Huachipato (CHI), que já acionam o Peixe na Fifa, impedindo o clube a registrar novos atletas desde março.