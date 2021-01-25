futebol

Santos fecha patrocínio milionário para a final da Copa Libertadores

Acordo será anunciado nas próximas horas. Marca é mantida em sigilo, mas vai pagar mais de R$ 1 milhão para ocupar o espaço principal do uniforme do Peixe no dia 30...
LanceNet

25 jan 2021 às 11:28

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 11:28

Crédito: Andres Rueda comemora o acordo de patrocínio para a final da Libertadores (Fábio Lázaro/Lancenet!
O Santos vai anunciar nas próximas horas um patrocínio pontual para a final da Copa Libertadores da América que vai render ao clube pouco mais de R$ 1 milhão. O nome da empresa está sendo mantido em sigilo, mas o presidente Andres Rueda afirma que a marca vai agregar valor ao clube e agradar aos torcedores.- Patrocinador tem de ter duas coisas: a parte financeira e algo que agregue a nossa marca. Isso que estamos procurando. Esse que vai ser lançado hoje é bem aderente a isso. Ele agrega bastante - afirmou Andres Rueda, em entrevista exclusiva ao DIÁRIO.O patrocínio pontual fechado para a decisão tem até a possibilidade de continuar no clube para o resto da temporada. O Santos não tem uma marca no espaço principal do uniforme, de forma fixa, desde a saída da Caixa. E a busca continua. Os valores pedidos para um patrocinador máster giram na faixa dos R$ 10 milhões ano.- Estamos trabalhando em paralelo para conseguir um patrocínio máster o mais rápido possível, não só pelo lado financeiro. Isso melhora a nossa autoestima. Mas estamos procurando um parceiro, não apenas uma marca - afirmou o presidente.O Santos anunciou recentemente a renovação de contrato com a Philco, que vai para a quarta temporada no clube, e com a Tek-Bond, que chegou a ocupar o espaço principal do uniforme nas semifinais da Copa Libertadores diante do Boca Juniors.
A final da Copa Libertadores acontece no próximo sábado, às 17 horas, contra o Palmeiras, no estádio do Maracanã.

