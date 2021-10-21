Santos fecha parceria com empresa japonesa para captação de atletas

O Santos anunciou uma parceria com a empresa japonesa DreamStock na manhã desta quinta-feira. O foco da parceria é o processo na captação de atletas para as categorias de base usando a plataforma da DreamStock chamada DSFootball.Um dos principais pontos para a formação de jogadores de ponta e mesmo a valorização do clube, o processo de captação de atletas ganhou mais “ferramentas” com a proposta de identificar e agilizar a escolha dos novos talentos. Considerada a maior plataforma de negociações no futebol mundial, a DSFootball conta com mais de 310 mil atletas cadastrados e 250 clubes parceiros no planeta.