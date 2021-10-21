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futebol

Santos fecha parceria com empresa japonesa para captação de atletas

Peixe anunciou parceria com a DreamStock com foco na captação de atletas para as categorias de base usando a plataforma chamada DSFootball....
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 11:59

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 11:59

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O Santos anunciou uma parceria com a empresa japonesa DreamStock na manhã desta quinta-feira. O foco da parceria é o processo na captação de atletas para as categorias de base usando a plataforma da DreamStock chamada DSFootball.Um dos principais pontos para a formação de jogadores de ponta e mesmo a valorização do clube, o processo de captação de atletas ganhou mais “ferramentas” com a proposta de identificar e agilizar a escolha dos novos talentos. Considerada a maior plataforma de negociações no futebol mundial, a DSFootball conta com mais de 310 mil atletas cadastrados e 250 clubes parceiros no planeta.
- É um grande passo para nós da DreamStock trabalharmos com um dos maiores clubes do mundo. É o início de uma grande parceria e agradeço ao presidente Andres Rueda e os demais departamentos que participaram desse projeto - afirma o executivo da empresa na América Latina, Euler Victor.- Nós vamos fornecer a nossa tecnologia e equipe, para ajudarmos o Santos na captação de atletas para a base. E também nas negociações Internacionais. Fazemos as captações no nossos banco de dados e no mercado - reforça o representante da DreamStock na América Latina.

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