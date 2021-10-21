Santos fecha parceria com consultoria para rede 'Meninos da Vila'

Crédito: Ivan Storti/SantosFC

O Santos anunciou na tarde desta quinta-feira (21) uma parceria com a Fity, empresa com expertise em processos em rede de escolas de futebol. O objetivo é estabelecer uma maior força na Rede Meninos da Vila neste atual momento de retomadas das atividades pós fase mais crítica da pandemia Covid-19.- Nossa colaboração se efetivará em instrumentos para detectar e sugerir melhorias e adaptações à rede - pontua Regiane Andersem dos Reis, sócia proprietária e responsável pelo desenvolvimento de projetos e operacional da Fity.

O executivo de marketing do Santos, Rafael Soares, enaltece a nova parceria, destacando o clube segue a corrente de profissionalização, para crescer de forma estruturada, padronizada, organizada, gerando receita e, principalmente, revelando talentos.- Costumamos falar que o Meninos da Vila é o Sonho Possível, pois o Santos é um clube que oportuniza aos destaques das Escolas a chance de atuar no futebol de alto nível no clube. A Fity vem em boa hora, por toda sua expertise e cases no mercado - comenta.

Vale destacar que o Santos teve cinco unidades da Rede Meninos da Vila inauguradas recentemente – Vargem Grande/SP, Fortaleza/CE, Ananás/TO, Registro/SP e Itapetininga/SP. Atualmente são 57 franquias no Brasil e 20 no exterior.