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futebol

Santos fecha acordo e pagará R$ 10 milhões por processos trabalhistas

Peixe foi o primeiro clube grande a fechar acordo com o TRT da Segunda Região...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 10:31

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 10:31
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O Santos emitiu um comunicado na manhã desta quarta-feira informando que fechou um acordo com o Juízo Auxiliar em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e pagará R$ 10 milhões, de forma parcelada, na modalidade Regime Especial de Execução Forçada (REEF).
A concentração das execuções é um meio de credores trabalhistas receberem o que lhes é devido e, ao mesmo tempo, evitar constrições nas contas do Clube, comprometendo o pagamento da folha de pagamento, de tributos e outras despesas correntes. O Peixe foi o primeiro clube a fechar o acordo.Os outros grandes de São Paulo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras também pagarão o acordo. O Tribunal também pediu uma garantia aos clubes e a Vila Belmiro será a garantia santista. A maior dívida é a do São Paulo e Corinthians; o Palmeiras tem a menor dívida entre os quatro grandes, mas é o mais resistente ao acordo.

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