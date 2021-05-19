Santos fecha acordo e pagará R$ 10 milhões por processos trabalhistas

A concentração das execuções é um meio de credores trabalhistas receberem o que lhes é devido e, ao mesmo tempo, evitar constrições nas contas do Clube, comprometendo o pagamento da folha de pagamento, de tributos e outras despesas correntes. O Peixe foi o primeiro clube a fechar o acordo.Os outros grandes de São Paulo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras também pagarão o acordo. O Tribunal também pediu uma garantia aos clubes e a Vila Belmiro será a garantia santista. A maior dívida é a do São Paulo e Corinthians; o Palmeiras tem a menor dívida entre os quatro grandes, mas é o mais resistente ao acordo.