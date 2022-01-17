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futebol

Santos fecha acordo com o Barcelona e encerra dívida milionária

Peixe ofereceu opção de compra de Kaiky e Ângelo ao clube espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 18:27

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 18:27

O Santos anunciou nesta segunda-feira (17) que finalizou um acordo com o Barcelona para eliminar uma dívida de 3 milhões de euros (R$ 19,3 mi, na cotação atual). Para encerrar qualquer cobrança, o clube santista garantiu os jovens talentos Kaiky e Angelo como prioridade de compra ao time catalão.Ainda na gestão Modesto Roma, em 2016, o Alvinegro da Vila não avisou ao Barcelona sobre a venda de Gabigol à Internazionale (ITA). Os catalães tinham a preferência para contratar o jogador. Como não foi comunicado, o Peixe foi multado pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte).
- Essa era uma pendência que poderia atrapalhar muito o Santos e que nos preocupava pelo risco de punição junto à FIFA. Mais de um ano de negociação e o acordo foi acertado sem o Santos ter de fazer pagamento algum. Melhor ainda, não teremos de pagar cerca de 20 milhões de reais, que foi a punição imposta em última instância pela FIFA. Agora, podemos seguir adiante, pensando no futuro do Santos ainda mais - comentou Rueda.Ao assumir o clube, Rueda elencou dez grandes problemas a serem resolvidos. Quitou as dívidas com o Hamburgo (Alemanha), Atlético Nacional (Colômbia), Brugge (Bélgica) e Huachipato (Chile). Parcelou as pendências financeiras e está pagando em dia o Krasnodar (Rússia), as dívidas trabalhistas e as tributárias, o empresário Giuliano Bertolucci e a Doyen.
- Agora, fechamos o ciclo resolvendo o Barcelona. Estamos empenhados em resolver as pendências e restaurar a credibilidade do nosso Santos - enfatizou o presidente do Santos.
Crédito: OpresidenteAndresRuedacomemoroumaisumacordonoSantos(FOTO:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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