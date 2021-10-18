futebol

Santos fará 5 dos próximos 7 jogos do Brasileirão na Vila Belmiro

Peixe tenta aproveitar o mando de campo para se afastar da zona de rebaixamento...

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:44

LanceNet

Crédito: Divulgação/Santos FC
Na luta contra o rebaixamento, o Santos terá cinco dos próximos sete jogos do Brasileirão na Vila Belmiro. A equipe de Fábio Carille terá América-MG, Fluminense, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Chapecoense em casa e Athletico-PR e Atlético-GO fora.O Santos está na 15ª colocação com 29 pontos, apenas um ponto do primeiro time que ocupa o Z4. Os jogos na Vila com o público podem ser importantes para a equipe voltar a conquistar vitórias no Brasileiro. Das seis vitórias conquistadas pelo elenco santista na competição, cinco foram na Vila contra: Ceará, São Paulo, Atlético-MG, Athletico-PR e Grêmio.Veja os próximos jogos do Santos:
23/10: Santos x América-MG, às 17h, na Vila Belmiro27/10: Santos x Fluminense, às 19h, na Vila Belmiro30/10: Athletico-PR x Santos, às 17h, na Arena da Baixada07/11: Santos x Palmeiras, às 16h, na Vila Belmiro10/11: Santos x Red Bull Bragantino, às 19h, na Vila Belmiro14/11: Atlético-GO x Santos, às 17h, no Serra Dourada17/11: Santos x Chapecoense, às 19h, na Vila Belmiro

