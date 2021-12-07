Santos estudou estratégia do Palmeiras para vencer o Flamengo

A grande vitória do Santos contra o Flamengo, no Maracanã, por 1 a 0, rendeu elogios a equipe santista. Na primeira etapa, o Peixe criou seis oportunidades e por pouco não abriu o placar, mesmo tento menos posse de bola que o time carioca.O técnico Fábio Carille, por sua vez, disse que analisou a vitória do Palmeiras por 2 a 1 contra a equipe do Rio de Janeiro, na semana passada, na grande final da Taça Libertadores da América.

- Analisei muito a final da Libertadores. Foi muito parecido, claro que com características diferentes dos jogadores do Palmeiras, mas o 5-4-1 que eles fizeram. Nós analisamos demais e trouxe para os treinos. Tendo velocidade dos lados com Marinho e Marcos Guilherme, com centroavante de movimentação que é o Marcos Leonardo e com dois volantes bem posicionados, Zanocelo e Camacho. Foi muito parecido. Claro, com diferenças por conta das características dos jogadores. O 5-4-1 funcionou muito bem sem bola. E o 3-4-3 quando a gente procurou atacar. Marquinhos dando profundidade pela esquerda, Marinho pela direita, com Braga chegando e Madson passando, e com uma sustentação muito boa ali atrás, sabendo da qualidade e da velocidade do Flamengo - explicou o treinador.Com o resultado, o Peixe chegou aos 49 pontos no Brasileirão e agora até sonha com uma vaga para a Copa Libertadores do próximo ano. Caso conquiste uma vitória na quinta-feira contra o Cuiabá, na Vila Belmiro, e aconteça uma combinação de resultados na rodada, o Santos pode disputar a competição sul-americana em 2022.