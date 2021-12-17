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futebol

Santos estreia na Copinha contra o Operário-PR no dia 3 de janeiro

Peixe, que já venceu três vezes a competição, está no Grupo 8, chave que tem também as presenças de Ferroviária e Rondoniense-RO. Clube não ganha a Copinha desde 2014...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 18:40

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 18:40

O Santos já sabe o dia e horário em que fará sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. O duelo será contra o Operário-PR, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no próximo dia 3 de janeiro, às 21h45. O jogo terá transmissão do canal SporTV.O Santos está no Grupo 8 e enfrenta, em seguida, o Rondoniense-RO, no dia 6, às 19h30, e fecha a primeira fase contra os donos da casa, a Ferroviária, no dia 9, às 19 horas.Os Meninos da Vila voltarão a disputar a competição mais tradicional das categorias de base do futebol brasileiro após um ano de paralisação, por conta da pandemia do coronavírus. Tricampeão do torneio, o Peixe conquistou as edições de 1984, 2013 e 2014.Comandados por Elder Campos, o Peixe tem em seu elenco nomes conhecidos do torcedor como Rwan Secco, Weslley Patati, além dos defensores Jair Paula, Sandro Perpétuo, Derick e Lucas Pires. Neste sábado (18), a equipe realizará um amistoso fora de casa contra o São José, em São José dos Campos (SP), de olho na preparação para a Copinha.
Confira a tabela de jogos do Santos na Copinha:
03/01 - 21h45: Santos x Operário-PR - Arena Fonte Luminosa - SPORTV
06/01 - 19h30: Santos x Rondoniense-RO - Arena Fonte Luminosa - SPORTV
09/01 - 19h00: Santos x Ferroviária - Arena Fonte Luminosa - SPORTV
Crédito: DerickjáestreoupeloprofissionaldoSantos(Crédito:IvanStorti/SantosFC

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